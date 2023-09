Mafia gunoaielor a devenit, în ultimii ani, una din cele mai importante probleme dar și subiecte de interes public din România. Acest fenomen din ce în ce mai preocupant și mai răspândit în societate a fost adus în atenția opiniei publice prin dezvăluiri explozive în cadrul emisiunii Culiesele Statului Paralel, emisiune realizată de Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu a realizat o serie de investigații la nivelul sistemului de colectare și transformare a deșeurilor din România. Aceste investigații au scos la suprafață legături neașteptate între mafioții gunoaielor din țara noastră și unele firme din Austria, iar concluziile sunt relevante: Controlul a fost pus în mâinile unor grupuri de interese care au pus stăpânire pe o bună parte a pieței de colectare și reciclare a deșeurilor.

„Mi-au scris niste telespectatori cand am facut ultima emisiune despre Targu Mures: “Uitati-va un pic si la Ploiesti”. Eu am descins acolo. În drum la Targsoru Nou, ca e acelasi drum, e fix pe acolo, ca am si trecut pe acolo, era o statie de betoane. Intre timp, statia de betoane a fost transformata in groapa de gunoi. Este ceva ingrozitor, nu va puteti imagina cum arata, cate gunoaie, ce miros, ce nenorocire este acolo.

Sunt niste smecheri care au direct legatura cu mafia italiana. Au fost ei bagati si pe la Sectorul 1. Au fost bagati si la groapa de la Glina. Stiti ca eu am vorbit despre ei. Au ajuns si la Ploiesti. Sunt mana in mana cu dl. primar de acolo, de la Ploiesti, dar sunt de pe vremea PSD-ului, ca sa ne intelegem.

Pe vremea PSD-ului, cand dna. Dancila era premier, s-a dus si a descins acolo, ca s-a facut o statie cu bani europeni. S-au dus, s-au impaunat, cu cine credeti ca s-au asociat? Cu o firma austriaca, normal! Tot o firma austriaca!

Domnii aia care au semnat atuncea cu presedintele Consiliului Judetean, Bogdan Toader, il chema pe dl. de la PSD, domnii aia apar la o alta firma austriaca care are lucrari multe. Strabag!” a spus Anca Alexandrescu.

„Oamenii astia isi fac niste business-uri care au legatura la stat”

Prezent în emisiune, jurnalistul Liviu Mihaiu a dorit să comenteze pe acest subiect:

“Avem cea mai mica rata de colectare din intreaga Europa. Deci noi avem o rata intre 5% si 10%. Suedezii au o rata intre 90% si 95% si au ajuns sa importe gunoi, ba mai mult, sa-l transforme in energie casnica. Gunoiul este unul dintre cele mai importante surse de energia alternativa.

Oamenii astia isi fac niste business-uri care au legatura la stat, in general consiliile judetene, si atunci cetateanul nu mai conteaza”, a spus Mihaiu.

„Am si gasit in presa locala ca domnii acestia au o prietenie si cu seful Politiei locale din Ploiesti. Au si prezentat niste fotografii in presa locala. Eu sunt in cercetari, este doar un prim material pe care l-am prezentat, insa o sa merg mai departe cu cercetarile pentru ca inteleg ca si acolo e un joc. Sunt niste gasti, se cearta intre ei. Cert este ca sunt bani foarte multi, dar nu asta e probema. Problema este pericolul la care sunt supusi oamenii. Pericolul, sanatatea publica, in primul rand mizeria. Mirosul incalca orice. Unde sunt autoritatile? ”, a spus Anca Alexandrescu.

„Autoritatile de mediu sunt niste butaforii care sunt menite sa semneze afacerile celor de la partid. Eu lucrez cu Ministerul Mediului si cu agentiile de mediu de zeci de ani de zile. Ele sunt doar niste ghisee pentru semnaturi ale afacerilor baronale”, a adăugat Liviu Mihaiu.

Legăturile cu mafia italiană

„Unii dintre baietii astia care se ocupa cu gunoaiele au legatura cu cei despre care am vorbit eu la Groapa Glina, care tot incercau de ani de zile sa redeschida Groapa Glina. Sunt niste romani, dar sunt bagati cu aia din Italia, cu clanul Cianmicino. Apare inclusiv in documentele oficiale la tribunalul din Italia unde s-a judecat si a vazut foarte clar ca banii au fost plimbati la mafia italiana de acolo. Acolo au inchis, n-au reusit sa redeschida, pentru ca am facut nenumarate emisiuni impreuna cu o serie de ONG-uri de mediu si n-au reusit. Au legaturi si cu astia de la Ploiesti. Sunt aceeasi care au fost la un moment dat si au incheiat contract si cu Clotilde Armand, aceeasi.

Deci sunt aceasi care se plimba, au o retea de unde poate pot sa aibe acces. Dar autoritatile, asta-i intrebarea mea, ce se intampla cu autoritatile?”, a spus Anca Alexandrescu.

„Autoritatile, mai ales alea de mediu, au in frunte nepoti de tip nepotul lui Stanescu, nepotul baronului. Sunt niste tineri care habar n-au, n-am niciun fel de pregatire. Sunt acolo pentru clienti de partid, nu pentru cetatean”, a spus Liviu Mihaiu.

