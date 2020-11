Centrul Universitar UBB din Reşiţa vine în sprijinul Direcţiei de Sănătate Publică din Caraş-Severin în lupta cu noul coronavirus. Specialiştii DSP care realizează anchetele epidemiologice se vor muta în incinta Universităţii pentru a avea mai mult spaţiu în realizarea activităţii, în condiţii de maximă securitate.

„Există o serie de discuţii avansate cu Centrul Universitar UBB Reşiţa pentru a ne pune la dispoziţie 2 săli dotate cu staţii de lucru, cu câte 10 calculatoare şi 3 imprimante, săli care respectă distanţarea sanitară şi epidemiologică atât de necesară în această perioadă de pandemie, problemă pe care Direcţia de Sănătate Sănătate Publică o întâmpină, dat fiind faptul că funcţioneză într-o clădire cu spaţii limitate.

Noi am luat toate măsurile să facem această distanţare, am eliberat birouri, am făcut tot ce a fost posibil dar trebuie să ţinem cont de faptul că ni s-au alăturat 50 de persoane care ajută la diverse activităţi, în general la aceste anchete epidemiologice şi atunci am găsit înţelegere din partea acestei instituţii care a venit rapid în sprijinul nostru.

Mutăm această activitate acolo, se va instala un VPN-un server dedicat, o parte din specialiştii în informatică şi statistică îi vor instrui pe cei care vor activa acolo”, ne-a declarat Daniel Botgros.

Începând de săptămâna viitoare anchetele epidemiologice se vor putea realiza din incinta Universităţii pentru că în aceste zile mai sunt de îndeplinit o serie de formalităţi, ne-a mai declarat purtătorul de cuvânt al DSP, Daniel Botgros.

Sursa: Realitatea de Caras-Severin