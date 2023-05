Dezvoltarea turismului într-una dintre cele mai frumoase zone ale Banatului Montan, Poiana Mărului – Muntele Mic, este blocată în Consiliul Județean Caraș-Severin. Introdus de 3 ori pe ordinea de zi, proiectul privind preluarea unui drum forestier, în vederea realizării unei legături între stațiune și pârtiile de pe munte, s-a lovit, de fiecare dată, de refuzul consilierilor PSD, PMP și Pro România, confrom TVR Timișoara.

Mai exact, este vorba despre drumul care face legătura dintre Poiana Mărului şi Muntele Mic, pe care Consiliul Judeţean Caraş-Severin vrea să îl preia de la Romsilva şi să demareze apoi repararea lui, dar unii dintre consilierii judeţeni se opun.

Cei de la Banatul Montan vin cu argumente prin care să demonstreze ce ar însemna un drum asfaltat care să unească aceste două locaţii turistice absolut superbe: mai mulţi turişti şi mai multe activităţi în zonă. În acest sens, un localnic a iniţiat şi o petiţie online: https://www.petitieonline.com/drum_acces_poiana_mrului…

„Nu vă bateți joc de Poiana Mărului și de dezvoltarea acestei zone! Noi nu facem politică și această pagină a fost, este și va rămâne despre locurile frumoase din Banatul Montan! Totuși, din când în când, nu putem sta pe margine și să asistăm cum politicul pune frână dezvoltării Banatului Montan. Și așa suntem în urmă față de alte zone! Pe scurt, Consiliul Județean vrea să preia de la Romsilva drumul de legătură de la Poiana Mărului la Muntele Mic!

Unii din consilierii județeni se opun, invocând ca motiv principal faptul că avem destule drumuri județene în stare proastă, ce să mai facem cu încă unul în plus? Așa este, avem multe drumuri cu probleme și NU se vor repara prea curând fără fonduri europene/ajutor guvernamental! Totuși, treptat, unele dintre ele se vor reface complet, cum este drumul spre Cheile Nerei.

Preluarea drumului care face legătura dintre Poiana Mărului și Muntele Mic de către CJ Caraș-Severin este un prim pas important care s-ar face în lungul parcurs de la drum forestier la un drum asfaltat care să unească Poiana Mărului de Muntele Mic! La Muntele Mic și la Poiana Mărului există un singur «anotimp turistic» și anume: iarna la ski/snowboard și săniuș pentru Muntele Mic; vara la baie/camping și aer curat la Poiana Mărului. Prin realizarea acestui drum, ambele locații ar avea foarte mult de câștigat, dar mai ales turiștii.

Gândiți-vă că s-ar mai adauga încă 300-400 de locuri de cazare, pe tot parcursul anului, cele două locații completându-se la nevoie. În plus, numărul activităților din zonă s-ar mări, atât iarna, cât și vara. De asemenea, este important de menționat că acest drum de legătură are o distanță de 10 km, față de variantă actuală, cu ocolire prin Caransebeș care are 70 de km.“, au ţinut să precizeze cei de la Banatul Montan.

Sursa: Realitatea de Caras-Severin