Doctor la SJU Reșița: ”Cretinilor, COVID este considerat agent patogen de grad înalt! Puțin mai jos de EBOLA, voi vreți să decimați spitale întregi?”

Doctorul Răzvan Simulescu a postat un mesaj extrem de dur în această dimineață pe contul său de facebook. Medicul patolog protestează față de dispozițiile de a fi autopsiate cadavrele celor suspecți de a fi contactat coronavirus.

El postează și 3 fotografii cu 3 reglementări medicale privitoare la coronavirus, gravitatea acestuia și posibilitatea autopsierii cadavrelor.

”Poza 1. Cretinilor, Covid este considerat agent patogen de grad inalt! Puțin mai jos de EBOLA, voi vreti sa decimati spitale intregi? La nivel mondial s-au necropsiat cateva cazuri de covid, in jur de 70 in spitale inalt specializate si cu protectie MAXIMA (poza3 mesaj din italia tradus pentru un prieten)! Si voi vreti NECROPSII DE LA SUSPECTI? Nebunilor, avand in vedere ca testati putini si diagnosticati in timp extrem de lung sunt 100% sigur ca din 3 suspecti autosiati o sa INFECTEZ cu siguranta tot spitalul! Pai ce, avem noi conditii de autopsie de COVID? Nu avem! Refuz sa imi supun intreg colectivul la asemenea aberatii! Sa va bagati in …. aceasta ordonanță sau ce o fi. Nesimtitilor!” scrie Simulescu revoltat.

Mai mult, doctorul este revoltat pe cei care susțin faptul că personalul medical care manipulează bolnavii nu sunt considerați contacți direcți ai celui manipulat.

”Poza 2. Cum mama dracului nu sunt considerati contact direct cei care manipuleaza bolnavii COVID? Ba pe a mamei voastre! De aia mergem cu pompita de dezinfectant in urma targilor? De aia luam precautiile cele mai inalte din istoria medicinei contemporane? Bai, smecherilor, toti suntem contacti directi, de la medici la asistenti pana la liftieri si infirmieri! Pai noi avem echipamentul celor din filmuletele de publicitate??? Hai sictir!

Toti suntem contacti directi zapacitilor si capacitatilor!

Incredibil cata incompetență!” mai scrie Simulescu.

Doctorul pune și un post scriptum expunerii sale: ”termenul de „definiție de contact” pus de guvern va omorî și va îmbolnăvi foarte multe persoane! Testați, testați, testați!”.

Sursa foto: Dr. Răzvan Simulescu