Bun găsit, oriunde v-ați afla, dragii mei români! La mulți ani, în sfântă zi de Nașterea Maicii Domnului! Vă urez tuturor, nu doar celor care vă sărbătoriți onomastica, să aveți parte doar de zile senine aici, la voi acasă! În această seară revenim cu un nou sezon al emisiunii „Cu drag, despre România”! De luni până joi vă prezint bolile cumplite de care suferim: corupție, mafia drogurilor, politicieni trădători care ne condamnă fără milă la sărăcie, la moarte. În fiecare zi de vineri, de la ora 21, vreau să vă arăt și pentru ce luptăm.

România este, fără dubiu, Grădina Maicii Domnului. Pământ roditor în oameni care au schimbat istoria lumii, piatră de temelie a creștinismului și zid de netrecut al hoardelor barbare care voiau să cucerească Europa, țara noastră este izvor nesecat de frumos. România nu este doar țara din care oamenii fug în bejania sărăciei, departe de cei dragi, pentru un ban în plus. Vreau să vă arăt că România este țara în care merită să rămâi, în care se poate construi un viitor mai bun, frumos și luminat. Suntem atât de prinși în năvodul problemelor din viața cotidiană, încât reușim cu greu să ridicăm ochii din pământ ca să vedem și apreciem lucrurile bune care se petrec în jurul nostru. De ce să iubim România? Eu vă îndemn să vă opriți măcar o clipă din tumultul de zi cu zi. Faceți o pauză de la știrile negative, de la războiul care ne înconjoară și ne amenință tot mai mult. Opriți-vă fie și preț de un ceas și priviți în jur. Poate o sa vedeți un chip drag, ori un copil ținut de mânuțe de părinți, când face primii pași în viață. Poate veți observa cât de frumos este cerul albastru, ori o pădure colorată în ruginiul toamnei de afară. Sunt sigură că în orice ne înconjoară putem găsi motive să zâmbim și care să ne facă să ne simțim acasă, oriunde la noi în țară. Și, dacă ne vom încărca pozitiv, suntem datori să dam mai departe bucăți de bucurie din sufletul nostru și celor care suferă. Să răspândim binele și să îl transformăm în epidemie. Să ștergem lacrimile pruncilor care plâng de dorul părinților plecați peste hotare, ori ale părinților care se sting de dorul odraslelor alungate de incompetenți, pe meleaguri străine. România nu este orfană! Îl are pe bunul Dumnezeu care sălășluiește în bisericile atât de frumoase pe care ni le-au lăsat spre moștenire înaintașii. România nu este doar țara panglicilor tăiate în scop electoral pentru poduri care cad sau șosele care se surpă! Este țara marilor proiecte și a noilor începuturi! Și dacă noi nu ne putem prețui țara, alții o fac cu toată inima lor. Iar dacă nu ne inspiră ai noștri, eu am să vă citez ce a declarat monarhul Marii Britanii, Charles al III-lea, la vizita sa din această vară: „Când am venit aici am simțit o legătură profundă cu România. Întotdeauna m-am simțit ca acasă în România. În toți acești ani am avut bucuria de a putea călători prin toată țara și am întâlnit români din toate domeniile. Am avut astfel posibilitatea de a fi martor la prima mână a dezvoltării extraordinare care a avut lor și care este, trebuie să spun, o mărturie a energiei, inovativității și rezilienței dumnevoastră. Am ajuns să iubesc România, cultura și arta, patrimoniul, istoria, peisajele și biodiversitatea. (…) Am întâlnit oameni și am fost foarte impresionat de noua generație, tineri români întreprinzători, o resursă importantă, oameni care se ridică la înălțimea provocărilor lumii moderne. Am fost inspirat de numeroșii oameni pe care i-am întâlnit, care lucrează neîncetat pentru alții.”, a declarat Alteța Sa. Să fim inspirați de aceste cuvinte sincere și frumoase, pentru că avem toate motivele să ne îndrăgostim de România. Și dacă nu le găsiți, noi vi le arătăm pe toate, stimați telespectatori. Dragii mei, eu vă îndemn să nu mai ascultăm zgomotul „patrioților” care fac circ și nu oferă pâine, ci liniștea în care clădesc o țară mai bună românii care o iubesc din tot sufletul lor. În această emisiune construim. Nu este loc de critici, de ceartă, nu împărțim oamenii în funcție de apartenența sau atașamentul lor politic. Așadar, vă invităm să vorbim Cu drag, despre România!

Editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir