Direcţia de Drumuri Judeţene Caraş-Severin are la dispoziţie, anul acesta, pentru lucrări de reparaţii şi întreţinere, 12 milioane de lei, fonduri provenite din taxa pe valoarea adăugată.

20% din sumă este destinată pentru activitatea de iarnă, practic vor fi plătite serviciile de deszăpezire, conform licitaţiilor şi contractelor aflate în derulare. Restul banilor vor fi folosiţi pentru lucrări de întreţinere pe timp de vară – reparaţii, plombări şi pietruiri. Preşedintele Consiliului Judeţean Romeo Dunca consideră că fondurile sunt infime faţă de nevoile infrastructurii rutiere din Caraş-Severin, care numără peste 870 de kilometri, mare parte în stare avansată de degradare. Suma putea fi puţin mai mare, dar primarii PSD, Pro România, PMP şi PPUSL nu au fost de acord ca fondurile pentru întreţinerea drumurilor să fie gestionate de către Consiliul Judeţean şi au cerut să le fie repartizată cota-parte. Astfel că aceste administraţii au primit 1,7 milioane de lei, câte 7.000 de lei pentru fiecare kilometru de drum comunal de pe raza localităţi.

Pentru a urgenta repararea drumurilor din Caraş-Severin, mare parte în stare avansată de degradare, Consiliul Judeţean va schimba modul de lucru, urmând să încheie un contract cadru pe patru ani, conform radioresita.ro

Romeo Dunca: Vom face un contract cadru pe patru ani în aşa fel, în momentul în care avem banii, indiferent în ce moment din an, să putem să dăm repede ordinele de începere. Am împărţit judeţul în două zone, am pus un buget pe patru ani, vrem să găsim dăm aceste lucruri unor firme puternice care să răspundă rapid şi să nu mai pierdem timpul pe licitaţii. Nu ne vom schimba politica vis-a-vis de licitații pentru că și de acolo am avut economii substanțiale, una peste alta cred că suntem pe calea cea bună.

În 2021 s-au făcut economii de 2 milioane de lei, acolo unde caietul de sarcini a fost moștenit s-a obținut un preț cu 40% mai mic, a mai precizat Dunca.

Bugetul estimat până în 2025 pentru repararea drumurilor judeţene din Caraş-Severin se ridică la 53 milioane de lei, din care 12 milioane de lei urmează să fie cheltuite în acest an.

Estimări pentru anii 2023-2025

Printre tronsoanele unde vor fi efectuate lucrări în 2022 se numără DJ 571 Oraviţa-Socolari-Potoc, DJ 573D Răcăşdia-Vrăniuţ-Vrani, DJ 582E Prislop-Semenic şi DJ585 Valeapai-Duleu.

Sursa: Realitatea de Caras-Severin