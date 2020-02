„Am luptat din greu”. Simona Halep, campioana la Dubai

Simona Halep(2 WTA) castiga primul turneu din 2020 la Dubai, dupa un meci dramatic cu Elena Rybakina(19 WTA), 3-6, 6-3, 7-6. Într-o finala de o intensitate mare. cele două adversare și-au împărțit lovituri preț de mai bine de două ore, timp în care deznodământul a stat aproape permanent sub semnul întrebării.

„Emoții nebune, a fost un mare meci. Trebuie sa o felicit pe adversara, a jucat foarte bine. Câteodată nu am putut atinge mingea. Îmi place sa joc aici, am dat totul, am crezut ca termin la 6-5 dar am fost prea încrezătoare. Intototdeauna a fost frumos in Dubai, de fiecare data ma bucur sa joc aici. M-ați împins, apreciez mult sprijinul vostru,” a declarat Simona Halep la sfarsitul meciului.

Simona Halep pleaca acasă cu al 20-lea titlu al carierei, cu marele premiu în valoare totală de 696.860 de dolari si 470 de puncte WTA.