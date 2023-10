Violența din jurul nostru nu pare să se domolească, din contră. Cu fiecare zi care trece, situația se complică și mai mult, mai ales în Orientul mijlociu. Distanta intre Romania și Israel nu este una uriașă, mai ales în aceste timpuri in care trăim in viteza. Vedem însă că lângă noi se petrec nenorociri cumplite.

Doar la Berlin, sute de oameni au fost răniți, printre care și 60 de polițiști, în confruntările cu extremiștii musulmani, care cer răzbunare împotriva Israelului. Minciuna cu atacul de la spitalul din Gaza, care s-a dovedit fara dubiu o eroare a teroriștilor, a aruncat în aer posibilitatea dialogului între părți. Modul în care state precum Egipt, Turcia sau Iordania au reacționat acum două nopți, a picat mănușă planului Hamas și al susținătorilor ei. Asta încearcă teroriștii, să unească lumea arabă în credințele lor, pentru a porni jihadul împotriva lumii încă libere. Ați urmărit, in premiera aseară, protestele de la Capitoliul SUA. Vă mărturisesc sincer că am retrăit scenele din 6 ianuarie, când Trump a vrut să pornească războiul civil în America. Mă tem că acesta este doar inceputul unei lungi și complicate perioade de neliniște, frica și vărsare de sânge nevinovat. Iordania amenință Israelul cu războiul dacă palestinienii vor fi expulzați din Cisiordania! Situatia in zonă este extrem de tensionată, trei palestinieni au fost ucisi, 500 de posibili teroristi au fost arestati de fortele israeliene in ultimele ore. Culmea, regiunea relativ moderată s-a radicalizat după dezastrul din Gaza, cei mai multi palestinieni din Cisiordania ar vota acum cu Hamas, si nu cu Mahmoud Abbas și gruparea politica aflata la conducere in zona. Premierul Marii Britanii a ajuns în zona de conflict și a avut programate mai multe întâlniri cu oameni-cheie din statul israelian. Între timp, continuă atacurile sângeroase. Între timp, trei lideri Hamas au fost uciși în atacuri, printre care și singura femeie din conducerea organizației teroriste. Și două baze militare americane din Siria au fost atacate. Totodată, sunt așteptate ajutoarele umanitare. Gaza are nevoie de 100 de camioane cu ajutoare pe zi. Cumplit este că încă un român este dat dispărut în Israel asta în timp ce presa internațională anunță, pe surse, că Joe Biden i-ar fi dat acceptul premierului Netanyahu să atace Fâșia Gaza, asta în timp ce la graniță sunt mișcări de trupe și se pregătește un asalt terestru. Între timp, și la noi se pregătesc proteste pro Palestina. Cunosc, stimați telespectatori, destui musulmani și evrei. Vă spun cu mâna pe inimă că majoritatea sunt oameni care își doresc pace și care vor ca armele să tacă, pentru a face loc dialogului constructiv. Fac apel la aceste comunități din România să fie cele care exportă pacea, așa cum Hamas și Hezbollah exportă teroarea. Sunt convinsă că de la noi, de aici- din București, poate fi transmis un semnal puternic pentru întreaga omenire. Focul nu poate fi stins cu foc, așa cum violența nu poate fi stinsă, ci doar accentuată prim răzbunare și atrocități. Din păcate, este alertă fără precedent în Europa după valul de proteste și atacuri teroriste. Opt state își suspendă acordul Shengen și se iau măsuri draconice la punctele de trecere. Printre acestea se numără țări precum Austria, Germania si Italia. Așadar, visul nostru de a avea un continent fără granițe a fost spulberat, de data aceasta pe bună dreptate, de ce se întâmplă în jurul nostru. Dimineața, la ora 7, mi-am pregătit copiii ca in orice alta zi de școala și gradinita, după care am plecat la evenimentul de la ora 9, conferinţa Puterea Inovării: Coeziunea geografică și inovația prin digitalizare sunt cei doi piloni pentru noul model strategic economic și social românesc. Eveniment la care am venit cu așteptari și am plecat cu împliniri. Mi-am dorit sa aud mai mult decât un discurs, mi-am dorit soluții, strategii, analiza, mi-am dorit sa văd ca se caută și se asculta specialiștii, ca se adresează tututor romanilor și din România și din afara ei. Căci, pe timp de pace, noi avem aceasta performanța de exod către toate orizonturile. Și Mircea Geoana, in discursul sau, a prezentat o analiza, o strategie de creștere de dezvoltare a României, de jos in sus, de la cel mai sărac județ i-a inclus pe toți romanii in proiectul România 2030! De ce cel nou născut, pana la cel mai experimentat cărunt. M-am bucurat enorm când am auzit ca biserica și diaspora sunt cei doi piloni solizi ai României moderne. Diaspora poate investi in România, se poate asocia in România cu statul într-un parteneriat public privat. ca sa dezvolte țara în timp ce își păstrează autenticitatea. Ce bine suna nu? Romanii sa beneficieze de credite, sa poată lua un sat, de exemplu, sa îl bage in circuitul turistic internațional, păstrând totul autentic; bisericile de lemn, casele vechi renovate dar cu aceleași detalii de unicitate. Putem dezvolta turismul medical, cultural, educațional. Avem capacitatea sa primim turiști 12 luni pe an. Avem o bogăție extraordinara: resursa umană! Romanii sunt creativi și muncitori. Iar dacă sunt și puțin ajutați de stat, pot fi și cei mai de succes antreprenori. Bun, acum sunt incantata de tot ce am auzit astăzi la acest eveniment dar și ieri eram super incantata de reușita lui Ciolacu pe care public l-am laudat, ca și el se lauda ca se simte onorat la Kiev. Pai așa onorat, domnule Ciolacu. iar după plecarea dumneavoastră… preoților noștri li s-a interzis sa mai slujească? Adică nici in ucraineana nu mai pot sluji, ce sa vorbim de romană? La școala nu pot vorbi limba maternă, pe strada nici atât. Pot vorbi romanii din Ucraina într-adevăr românește în baie, sub dus. Acolo unde oricum vorbeau, în rest le este interzis. Păcat! Ați punctat bine electoral! Am picat in capcana deși mi-am impus sa dau milităria jos din pod, sa caut doar faptele, sa nu ma împiedic de vorbele voastre bine citite la microfon. Zelenski e un actor și atât! Nu știe sa mulțumească, nu are recunoștința pentru ce a făcut România pentru el, nu știe de reciprocitate! Dar Ciolacu, cel care vrea Cotroceniul e onorat de actul artistic și a eșuat in a-și onora promisiunea. Trist, nu ca m-as fi împiedicat de emoție in atâtea succese. Mai bine sa vorbească despre ce nu exista decât despre ce exista: paguba produsă de poporul ucrainean, pe care încă îl susținem financiar in defavoarea și spre cimitirul agriculturii și producției românești! Nu verificăm nimic din ce vine din Ucraina. Nu le putem cere nici măcar sa respecte legea și rutele, ca sa nu ne distrugă drumurile. Șosele care, fără bombe, arată cum știm toți ca arată! Podul de la Braila, din cauza traficului greu al camioanelor cu cereale și nu numai, zici ca e barca pe valuri. Le dezbatem pe toate azi, chiar în orele cruciale de dinaintea invaziei terestre a Israelului în Gaza. „Să nu ne îngrijim de tot ce va veni și de tot ce poate veni, căci mai mult face o picătură de rugăciune, decât o mare de griji, așa cum spune Sf. Nicolae Velimirovici. Dragilor, arătând care este dragostea cea adevărată, Mântuitorul tuturor ne-a învățat, zicând așa: „Fiți milostivi, precum și Tatăl vostru este milostiv“. El dă ploaie și pentru cei răi și pentru cei buni, și răsare soarele și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Astfel, cine are dragoste adevărată pe toți îi iubește, pe toți îi miluiește, pentru toți se roagă. Sunt unii care fac milostenie și-și reazemă mân­tuirea lor numai în aceasta, în timp ce de multe ori păcătuiesc, urăsc pe mulți și le chinuiesc trupul. Și aceștia se înșală sigur nădăjduind în milostenia lor cu care cred că vor îmblânzi pe Dumnezeu. Așadar, să cântărim bine ce vrem să fim, în acest moment în care lumea se schimbă profund și definitiv, sub ochii noștri. Să fim buni și drepți, indiferent de ce ni se așterne în drumul vieții noastre. Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit, ca de obicei, să ne dăm cu demnitate mâna pentru a face România suverană!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir