Iarna începe să-și facă tot mai mult simțită prezența. Încă din această noapte, temperaturile scad dramatic. În plus, de mâine, maximele zilnice abia vor atinge 6-7 grade. Regimul termic scade și în Capitală, unde se așteaptă și primii fulgi de zăpadă, la noapte, spre dimineață.

„In general, vremea este buna azi, insa, din noaptea asta, progreseaza catre est si sud-est un sistem noros care vine cu vant, ploi, lapovita si ninsoare. In vest, centru si nord vor fi cele mai afectate regiuni. De maine noapte, predomina ninsori in sudul si sud-estul Transilvaniei, dar si in nordul Moldovei. In aceste zone, este foarte posibil sa se depuna strat de zapada. La munte, ninge si este vant”, a explicat, la Realitatea PLUS, meteorologul Elena Cordoneanu.

„Nu e de neglijat ca sezonul debuteaza si cu lapovita. S-ar putea sa se formeze si polei, in special la munte. Debutul este cu precipitatii lichide.

In sus, precipitatiile sunt trecatoare. Chiar si in Bucuresti, la noapte spre dimineata, este posibil sa cada cativa fulgi”, a mai spus meteorologul.

Duminica va fi pauza, vremea va fi in general frumoasa, dar spre seara apar norii si precipitatiile in aproape toata tara.

De sambata, se raceste in toata tara. Maximele abia ating 6-7 grade. In Capitala, la fel – maxima abia va atinge 6 grade.

„Senzatia de frig accentuata va fi prezenta in toata tara”, a mai spus Elena Cordoneanu.

Intrebata cum va fi vremea de Craciun, aceasta a explicat: „E posibil sa avem zapada de Craciun, dar noi, in ultimii ani, nu prea am avut zapada de Craciun aici la ses.”