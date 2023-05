Este protest de amploare astăzi în fața Guvernului. Peste o mie de angajați APIA, agricultori și fermieri ies în stradă din cauza salariilor mici, dar și a măsurilor de austeritate! Oamenii cer Executivului să respecte legea salarizării care prevede acordarea unor majorări și spun că vor bloca activitatea până în momentul în care guvernanții vor găsi o soluție.

Funcționarii APIA protestează astăzi la București. Agenția se ocupă în principal asupra primirii cererilor pentru subvenții și plata finală pentru ajutoarele fermierilor. În total, 4.500 de salariați ar trebui să primească mai mulți bani.

Funcţionarii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, membri ai Federaţiei Naţionale a Sindicatelor APIA, au anunțat că nu vor primi cereri de plată la centrele locale şi judeţene ale agenţiei în data de 4 mai 2023, între orele 12:00 şi 13:00, în semn de protest față de neuniformizarea salariilor acestora la nivel central.

Sindicaliștii de la APIA au avertizat că în cazul în care grila salarială nu va fi uniformizată, activitatea agenției va fi blocată pe termen nelimitat.

APIA este una dintre cele mai performante instituţii publice care gestionează fonduri europene, dar singura Agenţie din subordinea MADR care nu are salariile aliniate la nivel central. De la înfiinţare până în prezent, APIA a atras pentru fermierii români peste 2 miliarde de euro anual şi derulează în momentul de faţă peste 100 de măsuri în sprijinul acestora. În cazul în care grila salarială nu va fi uniformizată, Federaţia Naţională a Sindicatelor APIA, afiliată la CNS Cartel ALFA, anunţă blocarea activităţii pe termen nelimitat”, se arată într-un comunicat al Cartel ALFA, citat de agerpres.ro.

DE CE PROTESTEAZĂ FUNCȚIONARII DE LA APIA

Sindicaliştii APIA cer deblocarea proiectului de lege Plx 10/23, care prevede uniformizarea salarizării personalului APIA, care este în subordinea Ministerului Agriculturii.

Proiectul de lege pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) nu a fost încă aprobat de Parlament după mai multe amânări.

CE SALARII AU FUNCȚIONARII DIN APIA, în 2023

Potrivit agrointel.ro, grila de salarizare la APIA arată că, în prezent, un director executiv de la APIA din țară are un salariu brut de aproximativ 11.700 de lei, plus sporuri, indemnizație de hrană, care e de aproximativ 4.000 lei pe an, vouchere de vacanță și sporuri privind condițiile vătămătoare de muncă.

Salarii de bază la APIA, la 31 martie 2023:

– Director executiv: 13.017

– Director executiv adjunct: 12.563 lei

– Şef serviciu (cu doctorat): 11.807

– Şef de birou: 11.352

– Consilier juridic: 8.940 lei

– Consilier superior: 9.164 lei.

Sursa: agrointel.ro

Proiectul de lege aflat pe ordinea de zi din Camera Deputaților, for decizional, ar urma să aducă funcționarilor APIA o majorare de 10-15%, amintește agronintel.ro.