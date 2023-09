În localitatea tulceană Chilia, proprietarii unei case s-au trezit în bucătărie cu un proiectil de calibrul 7,62. Incidentul vine într-o perioadă în care seară de seară sunt bombardamente la granița cu Ucraina, foarte aproape de România.

„Astăzi, 7 septembrie a.c., în localitatea Chilia, din județul Tulcea, într-o anexă gospodărescă (bucătărie), a fost identificat un proiectil (glonț-calibrul 7,62 mm), care a pătruns prin acoperișul casei, prin tavanul de rigips, căzând în interiorul anexei.

La fața locului s-au deplasat polițiștii, în vederea efectuării cercetărilor.

În cauză a fost întocmit un dosar penal, sub coordonarea unui procuror” a anunțat Poliția.

Atacurile cu BOMBE de la granița României, surprinse de români din case

Mărturii șocante ale localnicilor din Chilia Veche, Tulcea și Galați despre atacul cu drone de noapțile trecute. Oamenii au fost treziți în miez de noapte de exploziile care au avut loc pe malul ucrainean și sunt speriați că pot fi loviți de bombele rusești.

„De când mă știu nu am văzut așa ceva. Nu mă gândeam. Credeam că sunt doar povești și că nu se poate întâmpla. Am văzut lume panicată, speriată… grupuri care numai despre asta discutau. În jur de ora 00.40 m-am trezit la prima explozie…. zgomot de motor, am crezut că e barca… am numărat 10, e posibil să mai fi fost două mai mici, posibil să fi explodat rezervoare. Acolo era depozit de combustibil, rezervoare destul de mari”, a spus un localnic din Chilia Veche, în direct, la Realitatea PLUS.

Bombardamentele s-au auzit și la Galați.