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Shakira, mesaj viral pentru Messi după recordul istoric: „Atât de mândră de tine”

Lionel Messi

Lionel Messi

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 iun. 2026, 09:23

Shakira a fost prezentă pe stadion la meciul în care Lionel Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria Campionatului Mondial.

Partida a avut loc la Dallas, unde Argentina a învins Austria cu scorul de 2-0, ambele goluri fiind marcate de starul sud-american în minutele 38 și 90+5. Messi a ratat și un penalty în minutul 9, însă reușitele sale au fost suficiente pentru a-și consolida poziția de lider în clasamentul all-time al marcatorilor de la turneele finale.

Înainte de acest meci, atacantul argentinian egalase recordul de 16 goluri deținut de Miroslav Klose, iar după dubla cu Austria a ajuns la 18 reușite, devenind lider absolut în istoria competiției.

Momentul istoric nu a trecut neobservat de Shakira, care a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale imediat după finalul partidei.

„Atât de mândră de tine, Leo, şi de tot ce ai realizat pentru familia ta, pentru ţara ta şi pentru întreaga comunitate latino. Dăruirea ta este o inspiraţie pentru atât de multă lume. Continuă să străluceşti”, a scris artista pe Instagram.

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