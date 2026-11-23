Moartea lui Dudu Georgescu, învăluită în mister! Soția fostului mare fotbalist ar fi fost reținută trei zile în Canada
Moartea lui Dudu Georgescu, învăluită în mister!
Moartea lui Dudu Georgescu este anchetată în Canada. Soția fostului atacant ar fi fost reținută trei zile, iar noi detalii despre caz au apărut în presă.
Moartea fostului mare atacant Dudu Georgescu, unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria României, este investigată de autoritățile canadiene în circumstanțe care ridică numeroase semne de întrebare. Fostul internațional a fost găsit fără viață în locuința sa din Toronto, iar declarațiile unor persoane apropiate familiei au adus în atenție informații despre posibile leziuni grave și un obiect tăietor descoperit la fața locului.
Potrivit mărturiilor făcute publice de presa sportivă, Marina, soția fostului fotbalist, ar fi fost reținută de poliție timp de trei zile, fiind considerată inițial o persoană de interes în anchetă. Ulterior, femeia ar fi fost eliberată. Până în prezent, aceste informații nu au fost confirmate oficial de autoritățile din Toronto.
Dudu Georgescu ar fi fost găsit mort în locuință. Poliția canadiană investighează cazul
Vestea dispariției lui Dudu Georgescu a provocat emoție în lumea fotbalului românesc. Fostul atacant, care avea 76 de ani, locuia de mai mulți ani în Canada, unde își construise o viață departe de România.
Potrivit informațiilor apărute în presă, fostul fotbalist ar fi fost descoperit fără viață în apartamentul închiriat din Toronto. Soția sa ar fi fost cea care l-ar fi găsit și ar fi solicitat ajutorul unor persoane apropiate pentru a-l ridica, după ce acesta ar fi căzut din pat.
Irina Șandor, soția proprietarului apartamentului în care locuia fostul internațional, a oferit mai multe detalii despre împrejurările în care s-ar fi produs tragedia, într-o declarație acordată publicației Gazeta Sporturilor.
Aceasta a povestit că Marina ar fi cerut ajutorul unui român stabilit în Canada, iar persoana respectivă ar fi observat ceva neobișnuit și i-ar fi recomandat să solicite intervenția ambulanței.
Ulterior, echipajele medicale ar fi ajuns la locuință, însă fostul fotbalist nu mai putea fi salvat.
Soția lui Dudu Georgescu ar fi fost reținută trei zile. Ce susține o persoană apropiată familiei
Unul dintre cele mai controversate aspecte ale cazului îl reprezintă informațiile referitoare la Marina, soția fostului atacant.
Potrivit declarațiilor Irinei Șandor, femeia ar fi fost ridicată de poliție după descoperirea trupului neînsuflețit al lui Dudu Georgescu și ar fi fost ținută în custodie timp de trei zile.
„Marina a fost ridicată ca prim suspect de către Poliție. A fost ținută trei zile la Poliție, apoi i-au dat drumul”, a relatat Irina Șandor, potrivit declarațiilor publicate de Gazeta Sporturilor.
Aceeași sursă susține că, după eliberare, soția fostului fotbalist nu ar mai fi fost găsită de persoanele care o cunoșteau.
Totuși, nu există o confirmare oficială privind statutul juridic al femeii, motivele presupusei rețineri sau eventualele condiții în care aceasta ar fi fost eliberată.
Un cuțit ar fi fost descoperit în corpul fostului atacant. Ce se întâmplă în anchetă
Declarațiile făcute publice de Irina Șandor conțin și informații despre posibilele circumstanțe violente ale decesului.
Potrivit acesteia, polițiștii ar fi descoperit un cuțit în corpul fostului fotbalist, precum și urme de sânge în locuință.
„Un cuțit a fost găsit în corpul lui, așa am auzit și noi”, a afirmat femeia, precizând că informațiile provin din ceea ce a aflat despre intervenția autorităților.
Aceasta a mai susținut că apartamentul ar fi fost pus sub supravegherea poliției, în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat.
În acest moment, sunt vehiculate două ipoteze privind moartea fostului atacant: o posibilă crimă sau sinucidere. Niciuna dintre variante nu a fost confirmată oficial, iar cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma investigațiilor medico-legale.
Cine a fost Dudu Georgescu, legenda lui Dinamo și dublu câștigător al Ghetei de Aur
Dincolo de circumstanțele tragice ale dispariției sale, Dudu Georgescu rămâne unul dintre cei mai mari atacanți pe care i-a avut fotbalul românesc.
Născut la 1 septembrie 1950, în București, fostul fotbalist și-a început cariera la Progresul, iar în 1973 a ajuns la Dinamo București, clubul alături de care a cunoscut cele mai importante performanțe.
În tricoul formației din Ștefan cel Mare a câștigat patru titluri de campion și o Cupă a României. A devenit golgheterul campionatului României în patru sezoane consecutive, între 1975 și 1978.
Performanțele sale individuale au fost impresionante:
A câștigat de două ori Gheata de Aur a Europei, în 1975 și 1977.
A înscris 33 de goluri în sezonul 1974-1975.
A marcat 47 de goluri în sezonul 1976-1977, una dintre cele mai impresionante performanțe din istoria competiției.
A înscris 252 de goluri în prima ligă din România, record care îl menține în fruntea clasamentului all-time.
A marcat 21 de goluri în cele 40 de selecții pentru echipa națională.
După perioada petrecută la Dinamo, Dudu Georgescu a mai evoluat pentru mai multe formații din România, înainte de a se stabili în Canada.
Dispariția sa reprezintă o pierdere importantă pentru fotbalul românesc. În timp ce lumea sportului își amintește de performanțele unuia dintre cei mai prolifici atacanți din istoria țării, circumstanțele morții sale rămân în atenția anchetatorilor canadieni.
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