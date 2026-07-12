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Doliu în lumea sportului românesc. Pilotul Adrian Rus a murit pe o pistă din Cehia

Adrian Rus / Facebook Federația Română de Motociclism

Adrian Rus / Facebook Federația Română de Motociclism

Realitatea de Caras-Severin
Scris deRealitatea de Caras-Severin
Publicat12 iul. 2026, 09:04
SursăRealitatea PLUS

Lumea sportului românesc este din nou în doliu! Pilotul Adrian Rus a murit în urma unui accident care a avut loc în timpul unei competiții din Cehia! În urma evenimentului, întregul program competițional a fost anulat.

Accidentul în care au murit Adrian Rus și încă un pilot a avut loc chiar la startul uneia dintre curse. Federația Română de Motociclism a transmis condoleanțe familiilor îndoliate, prietenilor și tuturor celor apropiați de sportivii care și-au pierdut viața.

Adrian Rus era cunoscut și din mediul online, unde avea un canal de Youtube.

A devenit motociclist în anul 2006, iar accidentele suferite pe șoselele din țară l-au făcut să se îndrepte către competiții, singurele unde poți cădea fără să te calce o mașină de pe contrasens, după cum spunea chiar Adrian Rus.

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