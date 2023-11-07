Din Liga a 3-a, campion mondial cu România la minifotbal. Vlad Mocanu: ”Nu visam la un așa debut”

După șase titluri europene la activ, naționala de minifotbal a României a demonstrat că este una dintre cele mai puternice din lume, chiar dacă puțini cunoșteau acest fapt în urmă cu ceva vreme. La Cupa Mondială organizată de Emiratele Arabe Unite, tricolorii conduși de selecționerul Virgil Bejenaru au cucerit cel mai de preț trofeu, făcând mult mai cunoscut fenomenul ”fotbalului mic”.
O performanță care ne-a făcut să ne simțim mândri, să aplaudăm cu entuziasm și să ne amintim că sportul poate fi o sursă de unitate și inspirație pentru noi toți. Emoția a fost resimțită în plin de Vlad Mocanu, unul dintre protagoniștii care au pus pe hartă numele României odată cu această performanță. Într-un interviu exclusiv acordat Flashscore, sportivul spune că încă nu realizează ceea ce a trăit în Golf.
Originar din localitatea Alexandru Vlahuţă din județul Vaslui, Vlad Mocanu a trăit unul dintre cele mai frumoase momente din cariera unui sportiv la aproximativ 5.000 de kilometri departe de casă. Din copilărie a știut că trebuie să muncească din greu pentru a-și crea un nume în lumea fotbalului, întrucât practică și ”sportul rege”, fiind legitimat în prezent la Rapid Brodoc (Seria 1 din Liga a 3-a), acolo unde joacă pe postul de mijlocaș central.
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Sursă: flashscore.ro