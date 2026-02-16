Vacanță de schi cu ghinion: pârtiile de la cota 2000 din Sinaia, închise din cauza vântului puternic

Pârtiile de la cota 2000 din Sinaia au fost închise

Pârtiile de la cota 2000 din Sinaia au fost închise după ce telescaunul si telegondola nu au mai urcat din cauza vântului puternic. Administratorii spun ca domeniului schiabil va rămâne închis până când vremea se va ameliora. Între timp sute de turiști sunt prezenți în stațiune alături de copiii care se află în vacanța de schi.

Administratorii pârtiilor de schi au anunțat că domeniile schiabile rămân în conservare, după ce weekendul trecut a fost aglomerație mare de turiști, atât din cauza vacanței de iarnă pentru copiii din 22 de județe, cât și a afluxului de vizitatori care au vrut să se bucure de ultimele zile de iarnă de la munte.

Din păcate, vremea nefavorabilă, cu lapoviță, vizibilitate foarte scăzută și ceață, a dat planurile administratorilor peste cap, iar pârtiile au fost închise inclusiv la Cota 2000. Nu s a permis accesul turiștilor în aceste zone, după ce cu o zi înainte acestea fuseseră luate cu asalt. Nu se știe cât timp vor rămâne închise, însă pentru următoarele două zile pârtiile vor fi menținute în conservare.