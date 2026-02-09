România fierbe: urmează proteste în lanț în Capitală și în marile orașe

Profesorii au anunțat și ei că vor ieși în stradă

Urmează proteste masive în Capitală și în această săptămână. Mâine, în fața Guvernului, și nu numai aici, în toată țara, se anunță proteste în administrație după tăierile cerute de Ilie Bolojan. În plus, românii protestează și împotriva majorării impozitelor locale, iar joia aceasta liderul AUR a anunțat cel mai mare protest.

Urmează proteste masive în toată țara din cauza austerității impuse de guvernul Bolojan, care afectează toate categoriile sociale.

Marți, cei din administrație vor intra în grevă de avertisment și vor opri activitatea pentru două ore, după ce guvernul a anunțat reducerea cheltuielilor bugetare cu 10%. Asta înseamnă concedieri și tăieri salariale. Cei din administrațiespun că sistemul ar putea intra în colaps.

Profesorii au anunțat și ei că vor ieși în stradă, iar dacă nu se vor face auziți nici de această dată, atunci vor declanșa o grevă generală exact în perioada în care elevii vor da examene.

Tot în această săptămână, pe data de 12 februarie, partidul AUR a anunțat cel mai mare protest de până acum în toată țara.