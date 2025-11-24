Poliția Română trage un semnal de alarmă: imaginile și clipurile AI sunt tot mai des folosite în fraude și manipulare online

Poliția Română avertizează că materialele video și foto generate cu inteligență artificială sunt tot mai des utilizate în infracțiuni informatice, campanii de manipulare, atacuri asupra reputației, producerea de traume emoționale sau răspândirea de informații false în domeniul științific.

Progresele rapide ale tehnologiei AI permit realizarea de conținut extrem de realist, dificil de diferențiat de materialele autentice. Deși aceste instrumente sunt folosite în mod obișnuit pentru divertisment, autoritățile subliniază și partea întunecată a tehnologiei: utilizarea deepfake-urilor pentru a induce în eroare populația și a obține ilegal sume de bani.

„Clipurile trucate cu ajutorul AI și imaginile fabricate digital au devenit unele dintre cele mai folosite mijloace de către infractorii cibernetici, fiind promovate masiv pe platformele de socializare. Persoanele de bună-credință pot crede că interacționează cu vedete, specialiști financiari sau indivizi aflați în dificultate”, arată Poliția Română într-un comunicat oficial.