Pensionarii, tot mai sărăciți de Ilie Bolojan. Ce ajutoare pregătește PSD

În acest timp, PSD a pus pe masă un set de propuneri concrete, care ar urma să sprijine aproape trei milioane de seniori. Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea Plus, social-democrații propun trei tipuri de ajutoare, diferențiate în funcție de nivelul pensiei.

Pensionarii, tot mai sărăciți de Ilie Bolojan

Sumele ar urma să fie acordate în două tranșe, în aprilie și decembrie 2026, astfel încât pensionarii să primească sprijin în perioadele cu cheltuieli ridicate. Impactul bugetar total al pachetului ar depăși 2,35 miliarde de lei.

Concret, pensionarii cu venituri între 2001 și 3000 de lei ar primi 600 de lei, în două tranșe egale. Cei cu pensii între 1501 și 2000 de lei ar putea beneficia de 800 de lei, iar seniorii cu pensii sub 1500 de lei ar urma să primească 1000 de lei, tot în două tranșe. În total, aproape trei milioane de persoane ar intra în aceste categorii. Rămâne însă de văzut dacă Ministerul de Finanțe va confirma disponibilitatea fondurilor necesare.