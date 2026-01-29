Social· 1 min citire

Pensionare anticipată pentru români: CONDIȚIILE care trebuie îndeplinite

29 ian. 2026
Actualizat: 29 ian. 2026, 09:33
Românii se pot pensiona mai devreme

Românii se pot pensiona mai devreme, însă trebuie să îndeplinească mai multe criterii. Stagiul de cotizare trebuie să fie complet și nu se iau în calcul perioade precum studiile superioare sau armata. Bianca Rotaru ne explică.

CUM SE POT PENSIONA ROMÂNII:

Cu cel mult înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare – au realizat stagiul complet contributiv și cinci ani peste (35 de ani stagiu complet bărbați/ 33 de ani stagiu complet femei + 5 ani).

Se aplică penalizări până la trecerea la pensia de drept (limită de vârstă):

- până la 1 an peste stagiul complet: diminuare de 0,50% pentru fiecare lună
- peste 1 an: diminuare 0,45%
- peste 2 ani: diminuare 0,40%
- peste 5 ani: diminuare 0,25%

PERIOADELE CARE NU SE IAU ÎN CALCUL PENTRU PENSIA ANTICIPATĂ

- Cursurile la zi în învățământul universitar
- Serviciul militar
- Pensia de invaliditate

