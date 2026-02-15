Părinții și bunicul băiețelului UCIS în bătaie, într-un sat din Tulcea, au fost reținuți. Vecinii au oferit detalii șocante - VIDEO

După ce părinții copilului de trei ani, care ar fi murit în urma bătăilor, au fost reținuți

După ce părinții copilului de trei ani, care ar fi murit în urma bătăilor, au fost reținuți, anchetatorii au luat aceeași măsură și în cazul bunicului. Bărbatul ar fi știut ce se întâmplă în casă, dar nu a alertat autoritățile. Între timp, vecinii au povestit detalii cutremurătoare despre tragedia care a stârnit revoltă în întreaga comunitate. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional.

Cei doi, mama copilașului și concubinul său, ar fi cunoscuți ca având probleme cu alcoolul și locuiau în casa părinților concubinului, în comuna Mihai Bravu.

Din declarațiile bunicului se pare că micuțul a fost bătut joi seara, cel mai probabil de tată, pe motiv că lăsase dezordine în cameră. Tot el a fost cel care l-a găsit pe cel mic, fără suflare, vineri dimineața. În loc să alerteze autoritățile, ar fi plănuit să îl îngroape în curtea casei.

Vecinii, încă în șoc după moartea tragică a copilașului

