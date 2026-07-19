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Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant la un an de la moartea lui Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner

Scris de Andreea Damian Publicat: 19 iul. 2026, 12:39

Mihaela Rădulescu s-a întors în Italia, la un an de la moartea lui Felix Baumgartner, locul în care sportivul austriac și-a pierdut viața chiar sub ochii ei. Vedeta a transmis un mesaj emoționant în memoria lui Felix, alături de care a trăit o poveste de dragoste timp de aproape 11 ani.

„Ieri, la un an de la moartea lui, m-am întors în Italia, exact în locul în care a murit în fața ochilor mei. Înconjurată de prietenii care mi-au fost alături, m-am simțit mai puternică și mai pregătită ca niciodată să merg mai departe, cu zâmbetul pe buze și cu o altă forță”, a scris Mihaela Rădulescu.

Fosta prezentatoare a vorbit și despre felul în care durerea provocată de pierderea partenerului său s-a transformat, în timp, într-o sursă de putere.

„Cea care se naște din prea multă durere – se spune că este cea mai mare forță pe care o poate avea cineva. Este timpul să fiu din nou fericită. Nu pentru că ar exista un buton pe care să-l apeși pentru asta, dar dacă este un lucru pe care l-am învățat cu adevărat în acest an, acela este că suntem cu toții mai puternici decât credem. Te iubesc, Felix”, a transmis Mihaela Rădulescu.

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