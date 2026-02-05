Guvernul vrea să ducă la capăt proiecte majore în sectorul energetic

Proiectele sunt vitale pentru echilibrarea sistemului energetic

Guvernul vrea să ducă la capăt, anul acesta, proiecte majore în sectorul energetic, printre care finalizarea centralelor pe gaz de la Mintia şi Iernut.

Sunt vitale pentru echilibrarea sistemului energetic după închiderea centralelor pe cărbune, a explicat premiul Ilie Bolojan, care s-a întâlnit de dimineaţă cu reprezentanţii unuia dintre investitorii implicaţi în aceste proiecte, Mass Global Energy Rom.

Premierul a anunţat miercuri seară şi că liberalizarea pieţei de gaze naturale se amână până în martie 2027, aşa că preţul pentru consumatorii casnici şi pentru CET-uri va rămâne stabil pe tot parcursul anului.

„Vom reglementa preţul pentru casnici pe tot lanţul, de la producători, la transportatori, la distribuitori şi la furnizori. Asta înseamnă că preţul va rămâne stabil şi nu vor fi alte modificări până în primăvara anului viitor. Preţul la gaz va fi administrat şi pentru toate CET-urile, pentru cantitatea utilizată pentru generarea energiei termice. Pentru celelalte activităţi nu va mai exista plafon, dar aşa cum sunt datele de astăzi, majoritatea consumatorilor din economie achiziţionează gaze la preţuri care sunt sub plafon", a spus Ilie Bolojan.