Advertising
Social· 2 min citire
Cum a apărut Florin Piersic la 90 de ani. Maestrul a participat la Piatra Fest 2026
Florin Piersic
Florin Piersic a participat la Piatra Fest 2026, la vârsta de 90 de ani. Actorul a fost primit cu aplauze de public, iar imaginile cu apariția sa de la Piatra-Neamț au atras numeroase reacții.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 14:15Orange anunță schimbări la tarifele de roaming, la început de sezon estival
- 13:39Călin Georgescu avea dreptate. De la 1 iulie, românii vor plăti facturi mai mari la apă: „Urmează o criză teribilă!”
- 10:21Cod roșu de caniculă în aproape toată România. Temperaturile urcă până la 41 de grade
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News