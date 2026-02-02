Centrul INFOTRAFIC: Circulaţie în condiţii de iarnă pe drumurile din țară

Se circulă în condiții de iarnă

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la nivelul țării traficul rutier se desfășoară alternativ, dirijat de polițiști, pe DN 6 Drobeta-Turnu Severin – Filiași, loc. Lunca Banului/MH, unde a avut loc o coliziune între un microbuz și o autospecială de deszăpezire. În urma accidentului au rezultat cinci persoane care au fost transportate la spital cu răni ușoare. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost 0.

Se circulă în condiții de iarnă pe autostrăzile A1, București - Râmnicu Vâlcea și A2 București – Constanța, fiind identificate ușoare depuneri de zăpadă pe alocuri. Se intervine cu utilaje pentru asigurarea fluenței circulației.

De asemenea, în urma ninsorii, se intervine cu autospeciale de deszăpezire pe mai multe drumuri din județele Alba, Arad, Argeș, Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, fiind semnalate precipitații sub formă de ninsoare slabă, fără a fi impuse restricții de circulație. Se acționează cu utilaje pentru asigurarea fluenței traficului.

Pe celelalte artere rutiere principalele la nivel național, respectiv autostrăzile A3 București – Ploiești, A7 Ploiești – Adjud, dar și pe DN 1 Ploiești – Brașov și DN 7 Pitești - Sibiu traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație.

Pe timpul nopții nu au fost înregistrate probleme deosebite generate de condițiile meteorologice.

Recomandăm conducătorilor auto să-și asigure o bună vizibilitate din autovehicul, folosind în mod corespunzător sistemele de dezaburire și de iluminare, să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule și să nu se angajeze în depășiri riscante!