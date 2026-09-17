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Care e explicația pentru sacii cu oase umane descoperiți într-un cimitir din Slatina

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 17 sept. 2026, 08:21

Primarul acuză fosta administrație că a profanat și vândut ilegal locuri de veci pentru a obține profit.

Poliția și autoritățile locale au intrat în alertă după o descoperire tulburătoare făcută în incinta unui cimitir din municipiul Slatina. Mai mulți saci plini cu oseminte umane au fost găsiți aruncați la comun într-o groapă. Situația halucinantă a scos la iveală posibile practici ilegale și profund imorale care ar fi avut loc timp de mai mulți ani sub vechea conducere.

Acuzații grave la adresa fostului administrator

Primarul orașului a reacționat dur, explicând că fostul administrator al cimitirului este principalul suspect în acest scandal. Conform primelor indicii, acesta ar fi dispus deshumarea abuzivă a unor decedați pentru a „elibera” locurile de veci. Astfel, osemintele erau îndesate în saci și ascunse, iar parcelele deveneau din nou disponibile pentru a fi vândute ilegal altor familii, generând profituri necuvenite.

Oamenii legii au deschis imediat o amplă anchetă penală pentru profanare de morminte și abuz în serviciu. Polițiștii adună probe pentru a stabili cu exactitate câte morminte au fost distruse de fosta administrație. Comunitatea este consternată, mulți cetățeni temându-se că rudele lor au căzut victime acestor acțiuni.

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