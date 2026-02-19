Bolojan pune tunurile și pe militari: Guvernul pregătește creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani prin OUG

Măsura stârnește revoltă în sistemul de apărare

După scandalul pensiilor speciale și decizia CCR care a aruncat din nou țara în haos, Guvernul Bolojan își îndreaptă atenția către militari. Executivul pregătește o Ordonanță de Urgență prin care vârsta de pensionare ar urma să crească în doar 30 de zile, până la 65 de ani.

Ilie Bolojan pune tunurile pe militari

Aceasta presupune ca vârsta de pensionare în cazul militarilor și celor din sistemul de ordine publică să crească etapizat la 65 de ani. Măsura stârnește revoltă în rândul cadrelor militare, pentru că angajații din sistem se confruntă deja cu înghețări de drepturi și incertitudine. Specialiștii susțin că această reformă, dacă va fi adoptată, atunci deficitul de personal din sistemul de apărare se va adânci și mai mult.