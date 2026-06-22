Avertizare meteo: vin ploile abundente în mai multe regiuni ale țării, dar rămâne caniculă în sud-est

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 iun. 2026, 09:55

Ziua de 22 iunie aduce o vreme schimbătoare în România. Dimineața se menține în general însorită, însă pe parcursul zilei norii se vor aduna treptat, iar în mai multe regiuni sunt așteptate ploi abundente, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Distribuie articolul