Arestare preventivă în lipsă pentru furtul unei arme de vânătoare și a unui suc la Caransebeș

Publicat 31 oct. 2026, 09:00 Actualizat 31 oct. 2026, 09:18 Sursă Focus Press

Un bărbat din Caraș-Severin este căutat de forțele de ordine după ce Judecătoria Caransebeș l-a arestat preventiv în lipsă, fiind bănuit de furtul unei arme de vânătoare și al unei sticle cu suc.

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