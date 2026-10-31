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Arestare preventivă în lipsă pentru furtul unei arme de vânătoare și a unui suc la Caransebeș

FOTO: Poliția Română/Facebook

FOTO: Poliția Română/Facebook

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat31 oct. 2026, 09:00
Actualizat31 oct. 2026, 09:18
SursăFocus Press

Un bărbat din Caraș-Severin este căutat de forțele de ordine după ce Judecătoria Caransebeș l-a arestat preventiv în lipsă, fiind bănuit de furtul unei arme de vânătoare și al unei sticle cu suc.

Judecătorul de drepturi și libertăți al Judecătoriei Caransebeș a emis un mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele unui bărbat, potrivit informațiilor publicate de Focus Press.

Bărbatul este acuzat că a sustras o armă de vânătoare și o sticlă cu suc dintr-o locuință situată în județul Caraș-Severin. Autoritățile au demarat acțiuni pentru localizarea și arestarea suspectului.

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