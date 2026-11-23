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ANM: Ciclon mediteranean și aer polar vor aduce ninsori în sudul României de la 26 noiembrie
Ninsori la munte / Sursa foto - Facebook
Publicat23 nov. 2026, 10:09
Sursădigi24
Un nou ciclon mediteranean, asociat cu o masă de aer polar, se va îndrepta spre România la finalul lunii noiembrie, aducând primele lapovițe și ninsori în sudul țării, a anunțat directorul ANM, Elena Mateescu.
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