Publicat 23 nov. 2026, 10:09 Sursă digi24

Un nou ciclon mediteranean, asociat cu o masă de aer polar, se va îndrepta spre România la finalul lunii noiembrie, aducând primele lapovițe și ninsori în sudul țării, a anunțat directorul ANM, Elena Mateescu.

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