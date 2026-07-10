Alertă în sănătate: Grevă generală la finalul lunii! Guvernul spune că nu poate modifica legislația

Publicat 10 iul. 2026, 09:45 Sursă Realitatea PLUS

România plătește din nou prețul unui Guvern fără puteri depline. În timp ce spitalele se confruntă cu lipsă de personal și cu nemulțumiri tot mai mari, Executivul recunoaște că nu poate adopta modificările cerute de angajații din sănătate. Între timp, tensiunile cresc: personalul din spitale anunță grevă generală la finalul lunii, ceea ce va duce la un blocaj total în sistemul sanitar.

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