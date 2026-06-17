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Adrian Veștea: „Mâine depun la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor”

Adrian Veștea, premierul desemnat (foto: Inquam Photos)

Adrian Veștea, premierul desemnat (foto: Inquam Photos)

Realitatea de Caras-Severin
Scris deRealitatea de Caras-Severin
Publicat17 iun. 2026, 20:09
Actualizat17 iun. 2026, 21:01
SursăRealitatea PLUS, Realitatea.net

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat miercuri că procesul de formare a noului guvern intră în linie dreaptă, programul de guvernare urmând să fie depus la Parlament joi dimineață, împreună cu lista miniștrilor propuși.

„Suntem în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Fiecare măsură este analizată cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar, astfel încât să respectăm țintele asumate privind deficitul și să prezentăm un plan realist, aplicabil și sustenabil.”, a transmis Veștea.

„Echilibrul corect între nevoile reale ale societății și posibilitățile bugetare ale statului”, prioritatea Guvernului Veștea

Premierul desemnat a subliniat că prioritatea executivului în devenire este găsirea unui echilibru între nevoile societății și posibilitățile reale ale bugetului de stat, pentru a prezenta „un plan realist, aplicabil și sustenabil”.

„Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un Guvern funcțional, capabil să asigure stabilitate, predictibilitate și soluții concrete pentru cetățeni.”, a transmis Veștea.

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