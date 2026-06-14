Veștea se pregătea să plece pe Muntele Athos, dar a fost convocat de președintele Nicușor Dan

De la pelerinaj pe Muntele Athos, direct la Palatul Victoria. Adrian Veștea a mărturisit că noua sa responsabilitate politică l-a forțat să renunțe la o deplasare importantă în Grecia, programată inițial în familie pentru a marca un moment crucial: examenul de Bacalaureat al fiului său.
Nominalizarea pentru funcția de prim-ministru i-a dat complet peste cap planurile personale lui Adrian Veștea. Invitat duminică seară la Antena 3 CNN, premierul desemnat a dezvăluit că exact în acest sfârșit de săptămână își programase o călătorie spirituală importantă pentru familia sa, pe care a fost nevoit să o anuleze în ultimul moment din cauza noilor responsabilități politice.
„veam cu totul și cu totul alte preocupări. Intenționam să fac o deplasare la sfârșit de săptămână; chiar voiam să merg pe Muntele Athos să mă rog pentru succesul celui mic la examenul de Bacalaureat, dar agenda a trebuit schimbată. Este o situație care și pe mine m-a luat prin surprindere”, a mărturisit Veștea, subliniind că realitatea politică de ultimă oră a impus o reorganizare radicală a priorităților sale.
Relația cu credința: „Sunt o persoană echilibrată și nu duc nimic la extrem”
Întrebat despre latura sa spirituală, Adrian Veștea a precizat că are o relație constantă și firească cu divinitatea, însă evită cu prudență manifestările radicale sau expunerea excesivă a credinței în spațiul public.
O practică discretă: „Există o legătură cu spiritualitatea de fiecare dată. Sunt o persoană care nu duce nimic la extrem și nu vreau să fiu interpretat greșit pentru că merg la biserică. Merg la biserică, dar o fac în diverse situații și în diverse momente, așa cum simt.”
Măsură în viața publică: „Sunt un om care se roagă, iar de fiecare dată încerc să fiu o persoană echilibrată. Am avut șansa de a ocupa anumite poziții publice importante, iar un om în această postură ar trebui să aibă măsură în tot ceea ce face și să se raporteze corect la semenii lui.”
Strategia politică: Negocieri deschise cu toate partidele proeuropene
Trecând de la agenda personală la cea de stat, premierul desemnat a lansat un mesaj tranșant cu privire la modul în care își va construi majoritatea parlamentară necesară învestirii Cabinetului. Veștea a anunțat că porțile sunt deschise pentru dialog, însă a trasat o linie roșie clară în privința orientării geopolitice: „Toate partidele proeuropene” pot intra la negocieri în zilele următoare.
În același timp, liberalul a ținut să respingă ferm speculațiile analiștilor privind o iminentă implozie a partidului din care provine, ca urmare a acceptării acestei nominalizări fără acordul prealabil al conducerii de la Oradea. Adrian Veștea a fost categoric și a subliniat că obiectivul său este unitatea: „Nu îmi doresc sub nicio formă să se creeze două tabere în PNL”.