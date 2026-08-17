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Politica· 2 min citire
UE pregătește cele mai ample sancțiuni împotriva Rusiei de la începutul războiului. Kaja Kallas: „Presiunea trebuie să crească”
Kaja Kallas / Profimedia
Publicat17 aug. 2026, 07:04
SursăRealitatea.Net
Uniunea Europeană pregătește extinderea semnificativă a sancțiunilor împotriva Rusiei, în ceea ce ar putea deveni cel mai amplu pachet de măsuri punitive de la începutul războiului din Ucraina. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, susține că noile sancțiuni ar putea crește cu o treime numărul entităților ruse vizate de restricții.
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