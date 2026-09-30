Ultimatum în PNL: liberalii care nu votează Guvernul Mureșan riscă excluderea din partid
Ultimatum în PNL la votul pentru Guvernul Mureșan / FOTO: INQUAM PHOTOS
Conducerea PNL le cere parlamentarilor să voteze la vedere Guvernul Mureșan. Liberalii care nu susțin Executivul riscă excluderea din partid.
Conducerea Partidului Național Liberal le-ar fi transmis parlamentarilor să susțină la vedere Guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Potrivit unor surse politice, liberalii care nu votează pentru învestirea noului Executiv riscă excluderea din PNL.
Presiunea asupra parlamentarilor PNL crește înaintea votului de învestitură pentru Guvernul Mureșan. Conform informațiilor citate de Mediafax, conducerea partidului le-ar fi cerut tuturor parlamentarilor liberali să participe la ședința Parlamentului și să voteze pentru premierul desemnat Siegfried Mureșan.
Parlamentarii PNL, chemați să voteze la vedere Guvernul Mureșan
Directiva transmisă în interiorul partidului prevede ca votul liberalilor să fie unul la vedere. Astfel, parlamentarii PNL ar urma să își exprime public opțiunea în momentul votului de învestitură.
Sursele citate susțin că nerespectarea indicației conducerii poate atrage sancțiuni, inclusiv excluderea din partid.
Informația vine într-un moment în care PNL încearcă să asigure susținerea parlamentară necesară pentru instalarea Guvernului condus de Siegfried Mureșan.
Nu este prima dată când PNL recurge la amenințarea cu excluderea
Situația amintește de conflictul intern apărut în jurul precedentului cabinet propus de Adrian Veștea. Și atunci, conducerea PNL a recurs la sancțiuni și la avertismente privind excluderea parlamentarilor care nu respectau linia partidului.
În cazul actual, miza este votul pentru Guvernul Mureșan, iar conducerea PNL încearcă să obțină o poziție unitară din partea parlamentarilor liberali.
PNL și-a validat programul de guvernare pentru Guvernul Mureșan
Biroul Politic Național al PNL a validat pe 25 septembrie programul de guvernare prezentat de Siegfried Mureșan și lista miniștrilor propuși de liberali.
Potrivit unui comunicat al partidului transmis prin AGERPRES, PNL susține un program care continuă direcția de reformă asociată fostului Guvern condus de Ilie Bolojan și pune accent pe creșterea economică și disciplina financiară.
Liberalii au propus șapte miniștri pentru viitorul Executiv, printre aceștia numărându-se Mircea Abrudean, pentru funcția de vicepremier și ministru al Afacerilor Interne, Alexandru Nazare, pentru Finanțe, și Raluca Turcan, pentru Ministerul Muncii.
Siegfried Mureșan merge până la votul din Parlament
Premierul desemnat Siegfried Mureșan a transmis anterior parlamentarilor PNL că intenționează să ducă procedura de învestire până la capăt, chiar și în condițiile în care PSD a anunțat că nu va susține Guvernul propus.
Mureșan a prezentat și principalele direcții pe care intenționează să le includă în programul de guvernare și a susținut că nu urmărește majorarea taxelor sau a TVA.
În paralel, PSD a anunțat că nu va vota Guvernul Mureșan, ceea ce complică obținerea majorității parlamentare necesare pentru învestirea Executivului.
Liberalii care susțin Guvernul Mureșan
În interiorul PNL există și parlamentari care au anunțat public că vor vota pentru noul Executiv. Alina Gorghiu a declarat că va susține Guvernul Mureșan și că, în cazul în care acesta nu va obține voturile necesare, va susține și următoarea formulă de guvernare care ar putea asigura un Executiv cu puteri depline.
Astfel, votul pentru Guvernul Mureșan are și o miză internă pentru PNL, în condițiile în care conducerea partidului solicită o susținere fără echivoc din partea propriilor parlamentari.
Ce se întâmplă dacă Guvernul Mureșan nu primește voturile necesare
Învestirea noului Guvern depinde de obținerea majorității necesare în Parlament. În cazul unui vot negativ, procedura de formare a unui nou Executiv ar continua, iar scena politică ar intra din nou într-o etapă de negocieri pentru identificarea unei formule care să poată obține sprijin parlamentar.
Pentru PNL, votul este important atât pentru instalarea Guvernului Mureșan, cât și pentru disciplina internă a partidului. Potrivit informațiilor publicate de Mediafax, conducerea liberală le-a transmis parlamentarilor că participarea și votul favorabil sunt obligatorii, iar nerespectarea directivei poate duce la excludere.
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