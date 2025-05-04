SIMION: ACEASTA NU E DOAR O VICTORIE ELECTORALĂ, ESTE O VICTORIE A DEMNITĂȚII ROMÂNEȘTI, ESTE VICTORIA CELOR CARE NU ȘI-AU PIERDUT SPERANȚA
SIMION: ACEASTA NU E DOAR O VICTORIE ELECTORALĂ, ESTE O VICTORIE A DEMNITĂȚII ROMÂNEȘTI, ESTE VICTORIA CELOR CARE NU ȘI-AU PIERDUT SPERANȚA
Candidatul AUR la alegerile prezidențiale, George Simion, a declarat că rezultatul obținut duminică, potrivit exit-poll-urilor, este unul
Candidatul AUR la alegerile prezidențiale, George Simion, a declarat că rezultatul obținut duminică, potrivit exit-poll-urilor, este unul \"\"excepțional\"\", subliniind că \"astăzi poporul român a votat, poporul român a vorbit\".
El și-a felicitat alegătorii și i-a numit învingători.
\"A fost mai mult decât o alegere, a fost un act de curaj, de încredere, de solidaritate. Le sunt recunoscător și îi asigur că încrederea lor nu va fi trădată. Aceasta nu e doar o victorie electorală, este o victorie a demnității românești, este victoria celor care nu și-au pierdut speranța, a celor care încă mai cred în România, o țară liberă respectată, suverană\", a spus Simion.
Acesta le-a cerut reprezentanților AUR să fie atenți la secțiile de vot.
\"Cei mai importanți sunt membrii noștri de acolo din secțiile de vot. Vă rog, nu admiteți nicio fraudă electorală împotriva mea sau împotriva oricărui alt competitor. Trebuie ca fiecare român, indiferent cum a votat, să fie respectat\", a transmis George Simion.
Sursa: Realitatea din AUR
Citește și:
- 09:23 - „Am rămas fără curent, casa putea lua foc”. Mărturia Cristela Georgescu despre noaptea anulării alegerilor
- 09:12 - Război în Ucraina, ziua 1478. Un nou bilanț sumbru: peste 1,2 milioane de pierderi omenești pentru armata rusă
- 08:39 - Cristela Georgescu, mărturii ÎN EXCLUSIVITATE la Realitatea PLUS: Sub masca democrației este tiranie
- 08:32 - Război în Orientul Mijlociu: Iranul anunță continuarea atacurilor și respinge negocierile cu SUA
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News