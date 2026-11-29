Semnele de întrebare din dosarul lui Călin Georgescu, analizate de Alessia Păcuraru și Laura Vicol. Ce legătură au plângerile, condamnarea lui Ion Leu și reunirea dosarelor la DIICOT
Jurnalista Realitatea PLUS Alessia Păcuraru și avocata Laura Vicol au analizat documentele și momentele importante din dosarul penal care îl vizează pe Călin Georgescu.
Jurnalista Realitatea PLUS Alessia Păcuraru și avocata Laura Vicol au analizat documentele și momentele importante din dosarul penal care îl vizează pe Călin Georgescu. Cronologia începe cu o plângere depusă în 2022, în care numele fostului candidat la prezidențiale nu era menționat, și continuă cu sesizări la DNA și DIICOT, condamnarea lui Ion Leu și reunirea unor dosare în decembrie 2024.
În cadrul emisiunii ”Dezvăluiri”, jurnalista Realitatea PLUS Alessia Păcuraru și avocata Laura Vicol au analizat cele mai importante momente din cronologia dosarului penal care îl vizează pe Călin Georgescu. Discuția a pornit de la prima plângere depusă de Răzvan Leu, în 2022, la Parchetul de pe lângă Tribunalul București.
Cele două au trecut în revistă sesizarea ajunsă ulterior la Direcția Națională Anticorupție, trimiterea acesteia către DIICOT, condamnarea lui Ion Leu la șapte ani de închisoare, precum și momentul în care dosarele au fost reunite. Un alt punct important al analizei a fost intervalul de timp dintre primele plângeri și începerea urmăririi penale, dar și procedurile desfășurate ulterior de procurori.
Laura Vicol a comentat documentele și succesiunea evenimentelor, formulând întrebări cu privire la durata cercetărilor și la modul în care au fost administrate probele. Avocata a făcut referire și la experiența sa în alte dosare, în special în ceea ce privește perchezițiile domiciliare și publicarea imaginilor din timpul acestora.
Prima plângere, depusă în septembrie 2022, nu îl menționa pe Călin Georgescu
Potrivit cronologiei prezentate de Alessia Păcuraru, dosarul are la origine o plângere depusă de Răzvan Leu la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, la 19 septembrie 2022. Jurnalista a subliniat că în această primă sesizare nu apărea numele lui Călin Georgescu.
Laura Vicol a intervenit pentru a clarifica traseul procesual al documentului și instituția la care a fost depusă sesizarea inițială.
Dacă îmi permiți să spun, prima plângere, trebuie să știe toată lumea că a fost făcută la parchetul de pe lângă Tribunalul București. Deci în 2022. Acesta este traseul procesual al plângerilor. Prima plângere o depune domnul Răzvan Leu la Parchet. Nu este nominalizat
a declarat Laura Vicol
Condamnarea lui Ion Leu la șapte ani de închisoare, înaintea plângerii de la DIICOT
Alessia Păcuraru a prezentat apoi un alt moment din cronologie: condamnarea lui Ion Leu, tatăl lui Răzvan Leu, la șapte ani de închisoare, la data de 14 mai 2024. Potrivit informațiilor discutate în emisiune, condamnarea a fost pronunțată pentru evaziune fiscală.
Jurnalista a făcut legătura dintre această decizie și plângerea depusă ulterior de Răzvan Leu la DIICOT. Totodată, Laura Vicol a precizat că familia Leu ar fi avut numeroase contracte cu statul român, subliniind că afirmațiile trebuie analizate cu respectarea prezumției de nevinovăție.
Avocata a atras atenția asupra intervalului scurt dintre condamnarea lui Ion Leu și înregistrarea plângerii la DIICOT, eveniment care, potrivit cronologiei prezentate, s-a produs la aproximativ 13 zile distanță.
Da, respectând de asemenea prezumția de nevinovăție, trebuie să știți că această familie Leu este o familie cu foarte multe contracte luate de unde? De la statul român. Condamnarea domnului Leu la șapte ani de închisoare a fost făcută pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Și iar urmează ceva foarte interesant, pentru că avem la13 zile aproximativ înregistrarea plângerii lui Răzvan Leu chiar la sediul DIICOT, după condamnarea lui Ion Leu
a declarat Laura Vicol
Urmărirea penală in rem a început la 30 mai 2024
Potrivit datelor prezentate de Alessia Păcuraru, la 30 mai 2024 a început urmărirea penală in rem în dosarul penal. Jurnalista a atras atenția asupra perioadei lungi care s-a scurs între înregistrarea sesizării și etapele ulterioare ale anchetei, inclusiv punerea în mișcare a acțiunii, audieri și percheziții.
Laura Vicol a spus că succesiunea datelor i se pare relevantă și a ridicat întrebări cu privire la momentul în care Răzvan Leu a fost chemat la DIICOT pentru a da declarații. Potrivit explicațiilor sale, acest lucru s-ar fi întâmplat cu șase luni după înregistrarea dosarului și cu șase zile înainte de anularea primului tur al alegerilor prezidențiale.
Avocata a susținut că, în opinia sa, numele lui Călin Georgescu nu ar fi fost menționat nici în această etapă inițială a dosarului și a contestat modul în care informațiile au fost prezentate în spațiul public.
"Cel puțin pentru mine se ridică un semn de întrebare argumentat, spun eu, deci cu șase luni mai târziu, da, după ce a fost înregistrată plângerea la DIICOT. În opinia mea nici aici nu a fost menționat numele domnului Georgescu pentru că nimeni nu a vrut să spună aceste lucruri. S-a manipulat, s-a încercat să se manipuleze prin informații prezentate în presă. Însă noi ce vă prezentăm aici, să știți că avem documente în spatele acestor date.
Mi se pare foarte curios că la șase luni după ce a fost înregistrat dosarul la DIICOT, dar cu șase zile înainte de anularea primului tur, domnul Răzvan Leu este chemat la DIICOT să dea declarații.
a spus Laura Vicol
Audierile și evoluția dosarului lui Ion Leu
În continuarea cronologiei, Alessia Păcuraru a făcut referire la o audiere care ar fi avut loc la 18 ianuarie 2024, înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale. Jurnalista a menționat apoi candidatura independentă a lui Călin Georgescu la funcția de președinte al României, rezultatul obținut de acesta și primele dezbateri publice apărute după centralizarea voturilor.
Un alt reper prezentat a fost data de 25 ianuarie 2024, când ar fi avut loc dezbaterile în apel în dosarul penal al lui Ion Leu, după condamnarea sa la șapte ani de închisoare. Laura Vicol a explicat că dezbaterile s-au încheiat, iar dosarul a rămas în pronunțare.
Ulterior, la 3 martie 2025, decizia de condamnare la șapte ani de închisoare cu executare a fost anulată, iar dosarul a fost trimis înapoi la Tribunalul Buzău, instanța care judecase cauza în primă instanță.
S-au finalizat dezbaterile. Dosarul rămâne în pronunțare și în 3 martie 2025 se anulează acea decizie de condamnare la șapte ani închisoare cu executare pentru tatăl lui Răzvan și se trimite dosarul înapoi la Tribunalul Buzău, acolo unde fusese judecat în primă instanță
a mai spus Laura Vicol
Reunirea dosarelor la DIICOT, în aceeași zi cu o sesizare din oficiu la Parchetul General
Un alt moment important din analiza celor două a fost 6 decembrie 2024, când Curtea Constituțională a României a anulat alegerile prezidențiale, în timpul desfășurării celui de-al doilea tur de scrutin.
Alessia Păcuraru a atras atenția că, la 18 decembrie 2024, cele două dosare penale au fost reunite la DIICOT. Laura Vicol a explicat că prima plângere, depusă de Răzvan Leu la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, a fost conexată la sesizarea din 27 mai 2024.
Avocata a subliniat că, în aceeași zi, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție s-a sesizat din oficiu într-un dosar care îi viza pe Călin Georgescu și pe judecătoarea Adriana Stoicescu.
Laura Vicol a vorbit și despre situația judecătoarei, susținând că aceasta a fost urmărită și verificată în cadrul anchetei, însă procurorii ar fi constatat la final că nu a avut nicio implicare în suspiciunile cercetate.
Da, deci vorbim aici despre primul dosar deschis pentru domnul Georgescu exact în aceeași zi, în 18 decembrie 2024 se reunesc cele două dosare la DIICOT. Adică vine prima plângere depusă de Răzvan Leu la Parchetul de pe lângă Tribunalul București.
O conexează procurorul la plângerea făcută în 27 mai 2024 și, o coincidență, dar nu cred în coincidențe, tot în 18.12. 2024. Ce credeți că se întâmplă? Se sesizează din oficiu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu dosarul privind pe domnul Călin Georgescu și pe doamna judecător Adriana Stoicescu.
Doamna judecător Adriana Stoicescu a fost atrasă în acest dosar pentru competența Parchetului de pe lângă Înalta Curte, a fost înregistrată, a fost filată, a fost efectiv hăituită în toată faza de urmărire penală, ca la finalul cercetării de către procurori să se constate că doamna Adriana Stoicescu nu a avut nici măcar cea mai mică implicare în suspiciunile invocate de procuror în acest caz.
Călin Georgescu rămâne în dosar și așa se nasc, practic, primul dosar și ultimul, dar evident de-a lungul emisiunilor le vom analiza și pe celelalte
a mai spus Laura Vicol
Laura Vicol ridică întrebări despre durata anchetei și legalitatea perchezițiilor
În continuarea discuției, Alessia Păcuraru a revenit asupra intervalului de timp dintre depunerea primei plângeri de către Răzvan Leu și etapele ulterioare ale cercetării penale. Jurnalista a amintit că ancheta a inclus comisii rogatorii, audieri, cercetări și percheziții la domiciliul lui Călin Georgescu. Totodată, a menționat că Răzvan Leu a fost reaudiat recent, în cursul acestui an.
Alessia Păcuraru a pus în discuție motivele pentru care procurorii au avut nevoie de o perioadă atât de lungă până la punerea în mișcare a acțiunii și a întrebat dacă succesiunea acestor evenimente poate fi considerată întâmplătoare.
Laura Vicol a spus că, în opinia sa, există o perioadă de aproximativ doi ani în care nu s-ar fi întâmplat nimic în dosar. Avocata a făcut referire la declarațiile lui Răzvan Leu și la faptul că acesta ar fi depus o nouă sesizare în 2024, de această dată la DNA, pentru a clarifica presupusa infracțiune de înșelăciune.
Noi nu știm ce s-a întâmplat în această perioadă de doi ani. Asta mi se pare mie extrem de dubios între primul dosar din 19 septembrie 2022 și plângerea de la DIICOT din mai 2024 nu avem sau cel puțin însuși Răzvan Leu ne confirmă acest lucru, că nu s-a întâmplat nimic în doi ani de zile. De ce? Pentru că în 2024, doi ani de zile mai târziu de la depunerea primei plângeri la Parchetul de pe lângă Tribunal, se duce și face o nouă sesizare, dar de data asta alege o altă unitate, DNA-ul, în 31 ianuarie 2024, în dorința lui probabil de a se lămuri lucrurile privind presupusa infracțiune de înșelăciune
a declarat Laura Vicol
Avocata contestă publicarea imaginilor din timpul perchezițiilor
Laura Vicol a vorbit și despre ceea ce consideră a fi nereguli în dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu. Ea a făcut o paralelă cu propria experiență și a criticat modul în care sunt desfășurate și prezentate public perchezițiile domiciliare.
Ce s-a întâmplat în dosarul lui Călin Georgescu în acest ultim dosar de care vorbim? Este total nelegal. De ce spun acest lucru? Pentru că asta s-a întâmplat și la mine și cred că am o experiență suficient de mare ca să pot vorbi deschis despre toate abuzurile care s-au făcut în primul rând privind perchezițiile domiciliare.
Este absolut inimaginabil într-un stat de drept să văd la televizor casa, să văd la televizor imagini din casă, să fiu filmată, să fiu înregistrată exact cum a pățit nu numai domnul Călin Georgescu mai nou. Se fac publice toate aceste înregistrări. În momentul în care toată viața ți este pusă într-un context pe care cei care îl prezintă doresc să-l arate, în momentul în care se întâmplă din păcate în sistemul de mass-media românesc, în momentul în care ești arătat ca vinovat, în momentul în care este inoculată în conștiința publică, sigur ai făcut tu ceva, sigur vei păți ceva și la sfârșitul unor ani de chin, nu numai pentru partea cercetată, tot prin același chin trece și familia, tot prin același chin trec și copiii, tot prin același chin trec și apropiații celui care este cercetat și care în multe din dosarele mediatizate se dovedește a fi găsit de către o instanță judecătorească nevinovat, pentru că lumea încă nu a învățat că procurorul acuză, avocatul apără, dar judecătorul decide.
Procurorul, din păcate, deși Codul de procedură penală spune că trebuie să administreze probe atât în acuzare cât și în apărare, în România acest lucru nu se întâmplă
a declarat Laura Vicol
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