Scris de Daniel Onescu Publicat: 26 nov. 2026, 12:11

Liderul AUR George Simion a anunțat, joi, 26 noiembrie, la ieșirea din sediul Parchetului General, că a fost pus sub acuzare în dosarul de instigare publică deschis în urma declarațiilor făcute în martie 2025 la adresa membrilor Biroului Electoral Central (BEC), după respingerea candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale. Liderul AUR susține că dosarul este unul politic și acuză că se urmărește „îngenunchierea” partidului.

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