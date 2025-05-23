ȘEFUL SPIONILOR FRANCEZI AR FI VENIT ÎN ROMÂNIA ÎNAINTE DE TURUL 2

Detonăm bomba: negocieri între servicii înainte de turul 2

Șeful spionajului francez ar fi făcut o vizită în România cu doar câteva zile înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale!

Dezvăluirile au fost făcute de jurnalistul Marius Tucă. La rândul său, acesta citează mai multe surse oficiale care vor să-și păstreze anonimatul.

Șeful spionilor francezi este nimeni altul decât Nicolas Lerner, cel la care făcea trimitere Pavel Durov, fondatorul Telegram. În ziua alegerilor, Durov a dezvăluit că Lerner i-ar fi cerut să interzică pe Telegram vocile conservatoare din România.

Detonăm bomba: negocieri între servicii înainte de turul 2

Nicolas Lerner este șeful Direcției Generale pentru Securitate Externă din Franța. Jurnalistul Marius Tucă a scris că oficialul ar fi venit în România pe 14 mai.

„Scopul vizitei? O întâlnire cu șefii Serviciilor Secrete din România, conform surselor care vor să-și păstreze anonimatul. Acesta a plecat în după-amiaza aceleiași zile în Republica Moldova. Poate pentru a verifica respectarea tuturor regulilor democratice de desfășurare a scrutinului peste Prut.”, a scris Marius Tucă pe site-ul său.

Nicolas Lerner a fost în centrul dezvăluirilor făcute de Pavel Durov, fondatorul Telegram. Într-un mesaj transmis prin intermediul aplicației, Durov îl acuza pe șeful spionilor francezi că i-ar fi cerut să „reducă la tăcere” vocile conservatoare din țara noastră”, dar că l-a refuzat.

„Nu numai că s-a ocupat, dar s-a ocupat la propriu, a venit aici.” , a transmis jurnalistul Marius Tucă.

Pavel Durov s-a oferit să vină în România și să depună mărturie cu privire la Nicolas Lerner.

Cu toate acestea, afaceristul este sub control judiciar și nu poate ieși din Franța fără aprobare. Durov este inculpat într-un dosar în care este acuzat că nu a luat suficiente măsuri împotriva distribuirii de conținut infracțional pe platforma Telegram.