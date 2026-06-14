Politica· 1 min citire

Reacția liderului partidului AUR, George Simion, la varianta Adrian Veștea premier

George Simion, președintele AUR

George Simion, președintele AUR

Scris deStoica Marian
Publicat14 iun. 2026, 18:22
Sursărealitatea.net

Liderul AUR, George Simion, este primul lider politic care a comentat informațiile privind posibila desemnare a lui Adrian Veștea.

AUR nu votează Guvernul Veștea. Suveraniștii spun că desemnarea acestuia nu face decât să sporească criza, iar singura soluție constituțională e organizarea alegerilor anticipate.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

guvernareGeorge Simionlider AURadrian vesteareacțiepolitica

Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe