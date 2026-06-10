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Politica· 1 min citire
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „România cheltuiește pe dobânzile aferente datoriei publice cel mai mult din Uniunea Europeană”
Petrișor Peiu (AUR)
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, atrage atenția asupra costului uriaș al îndatorării statului, arătând că România cheltuiește 5,2% din PIB pentru plata dobânzilor aferente datoriei publice, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană.
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