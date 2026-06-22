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Parlament / Comisii de specialitate - încep audierile miniștrilor propuși în Guvernul Veștea

Audieri Parlament

Audieri Parlament

Scris deStoica Marian
Publicat22 iun. 2026, 12:19
Sursărealitatea.net

Componența Cabinetului Veștea.

Audierile miniștrilor propuși în Cabinetul Veștea încep luni în comisiile de specialitate.

Potrivit programului anunțat de conducerea Parlamentului, de la ora 12:00 la ora 21:00, vor avea loc audierile în comisii, iar la ora 21:30 va fi plenul reunit.

În Guvern sunt trei vicepremieri, doi fără portofoliu.

Componența Cabinetului este următoarea:

* Adrian Veștea - prim-ministru (PNL)

* Marian Neacșu - vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (PSD)

* Alina Gorghiu - vicepremier (PNL)

* Diana Morar - vicepremier (independent)

* Luca Niculescu - ministru de Externe (independent)

* Alexandru Nazare - ministru de Finanțe (independent)

* Florin Zaharia - ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent)

* Florin Manole - ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD)

* Monica Anisie - ministru al Educației și Cercetării (PNL)

* Marian Bârgău - ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent)

* Eduard Mititelu - ministru delegat pentru Transformare Digitală (PNL)

* Romeo Lungu - ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD)

* Ionuț Vulpescu - ministru al Culturii (PSD)

* Sorin Cîmpeanu - ministru al Apărării Naționale (PNL)

* Radu Marinescu - ministru al Justiției (PSD)

* Alexandru Ghigiu - ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD)

* Cristian Pistol - ministru al Transporturilor și Infrastructurii (PNL)

* Florin Barbu - ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD)

* Bogdan Ivan - ministru al Energiei (PSD)

* Alexandru Rogobete - ministru al Sănătății (PSD)

* Radu Oprea - ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului (PSD). AGERPRES

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