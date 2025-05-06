NICUȘOR DAN JOACĂ O NOUĂ CARTE. CUM VREA SĂ ADUNE VOTURI PENTRU COTROCENI

Jocuri disperate pe scena politică înainte de finala pentru Palatul Cotroceni

Sunt jocuri disperate pe scena politică înainte de finala pentru Palatul Cotroceni, iar Nicușor Dan își face strategia de campanie. Deși două partide au anunțat deja că îl susțin, edilul schimbă cartea și spune că votul românilor demonstrează că s-a încheiat o epocă de a face politică. În plus, susține că vocea partidelor contează mai puțin acum, iar în privința unei noi guvernări este de părere că nu se poate fără social democrați.

În următoarele zile, Nicușor Dan și echipa sa vor începe un sondaj pentru a vedea cum se poziționează, după primul tur al alegerilor prezidențiale și în funcție de asta va stabili care este bazinul electoral de unde candidatul independent poate să opțină voturi în turul 2, potrivit unor surse Realitatea PLUS.

Echipa lui Nicușor Dan a început să lucreze încă de ieri împreună cu echipa USR, cea care l-a susținut și în primul tur, dar pare că edilul nu se bazează prea mult pe partidele politice, deși liberalii au spus că îl vor susține necondiționat.

Nicușor Dan spunea că în această campanie, în această bătălie finală, contează mai puțin vocea partidelor și va conta mai mult vocea oamenilor și că se va baza foarte mult pe dezbaterea din societate.

Potrivit surselor menționate anterior, candidatul independent ar putea apela la influenceri, activiști, care să ducă mai departe mesajul său.

În ceea ce privește o eventuală guvernare, dacă va ajunge la Cotroceni, lucrurile sunt incerte și asta pentru că după primul exit-poll, Nicușor Dan afirma că nu se poate face nicio guvernare stabilă fără social-democrați, pentru că nu va exista o majoritate în Parlament.

Cu toate acestea, luni seară, declara că acum este importantă campania și că orice discuție va începe după data de 18 mai. Însă, surse politice susțin că Nicușor Dan îl vrea pe Ilie Bolojan premier.