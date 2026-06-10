Miza întrunirii Consiliului Nord-Atlantic de azi pentru țara noastră. Ana Maria Păcuraru: „România devine stat de primă linie”

La Bruxelles a început reuniunea Consiliului Nord-Atlantic, convocată la solicitarea României după seria de incidente în care drone rusești au încălcat teritoriul țării noastre. Discuțiile se concentrează pe situația de securitate din regiunea Mării Negre și pe măsurile pe care Alianța le-ar putea adopta pentru întărirea flancului estic.

Întâlnirea este considerată una dintre cele mai importante din ultima perioadă pentru România, în contextul în care incidentele recente au adus în prim-plan vulnerabilitățile de securitate din zona de graniță a NATO.

România cere răspunsuri concrete din partea aliaților

Potrivit informațiilor prezentate de jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru, așteptările de la reuniunea de la Bruxelles sunt foarte ridicate.

„România este astăzi la masa NATO și miza nu ar putea fi mai mare. Consiliul Nord Atlantic se reunește în sesiune specială dedicată securității la Marea Neagră.

Ce se așteaptă concret de la această reuniune?

Aliații sunt presați să livreze răspunsuri clare. Sisteme anti-rachetă suplimentare, artilerie anti-aeriană modernă, soluții avansate anti-dronă. Analiștii de la Rant Corporation și think-tankurile NATO avertizează că, fără o prezență militară consolidată la Marea Neagră, flancul estic rămâne vulnerabil.”

În centrul solicitărilor formulate de România se află consolidarea capacităților de apărare și creșterea prezenței militare aliate în regiune.

Marea Neagră, prioritate pe agenda Alianței

Experții în securitate consideră că evoluțiile din ultimele luni au schimbat semnificativ perspectiva NATO asupra regiunii.

„Dar ce urmează?

Experții anticipează că reuniunea de astăzi va produce un pachet de măsuri concrete care va fi anunțat oficial înaintea summit-ului NATO de la Ankara programat pe 7-8 iulie. Securitatea flancului estic va domina agenda iar România va fi centrul negocierilor.”

Discuțiile de la Bruxelles sunt privite ca un pas pregătitor pentru summitul NATO din luna iulie, unde tema securității la Marea Neagră este așteptată să ocupe un loc central.

Incidentele cu drone au schimbat calculul strategic

Specialiștii avertizează că situația actuală nu mai poate fi tratată ca un risc ipotetic, după ce incidentele din apropierea granițelor României au afectat direct teritoriul aliat.

„Specialliștii în securitate atrag atenția că incidentele din Galați și Constanța au schimbat fundamental calculul strategic. Nu mai vorbim de riscuri teoretice, vorbim de teritoriu NATO lovit. Iar asta schimbă totul în termeni de obligații ale Alianței.”

În acest context, presiunea asupra liderilor NATO este mai mare ca niciodată pentru a transmite un mesaj ferm privind protejarea statelor aflate pe flancul estic.

România, în prima linie a securității regionale

Pe fondul conflictului din apropierea granițelor sale, România joacă un rol tot mai important în arhitectura de securitate a Alianței.

„Avioanele NATO deja decolează alături de F-16 românești, negocierile bilaterale cu mai multe state membre sunt în curs, iar România a intrat într-o zonă nouă a acestui război, nu ca spectator, ci ca stat de primă linie.

Iar ceea ce se decide astăzi la NATO va defini securitatea acestei țări pentru anii care urmează”, a spus Ana Maria Păcuraru.