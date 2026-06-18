Advertising
Politica· 2 min citire
Ludovic Orban acuză o campanie de intimidare: „Nu veți reuși decât să ne enervați și mai tare”
Ludovic Orban
Președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, a reacționat dur după o serie de evenimente politice și judiciare petrecute în ultimele zile, pe care le consideră semnale ale unei tentative de intimidare a susținătorilor premierului desemnat Adrian Veștea. Fostul lider liberal a vorbit despre o „zi neagră pentru democrația din România”.
Citește și
- 18:26Tribunalul Ilfov admite cererea taberei Veștea: liberalii care îl susțin pe premierul desemnat nu mai pot fi dați afară din PNL
- 17:14Primele declarații ale lui Ciprian Ciucu după ieșirea de la DNA: „Nu am nimic de ascuns”
- 16:32Mohamad Murad (AUR): „Ultimele variante sunt ori guvern de uniune națională, ori alegeri anticipate” – declarații în exclusivitate la Realitatea Plus
- 16:02Rusia ar putea direcționa aproape jumătate din buget către război. Cheltuielile militare ar urma să crească drastic
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Caras-Severin și pe Google News