Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „Instituțiile românești nu pricep că trebuie modificată paradigma de abordare a relației cu Ungaria”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 16 apr. 2026, 18:04

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, avertizează că relația României cu Ungaria a fost împinsă, în ultimii ani, într-o logică periculoasă de etnicizare și influență politică disproporționată, cerând o schimbare radicală de paradigmă la București și o resetare a raportului bilateral pe baze de demnitate, echilibru și interes național.

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