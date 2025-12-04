Criza apei din Prahova și Dâmbovița. SCANDAL în Parlament

Reziștii fac scut în jurul ministrului Mediului. Diana Buzoianu NU s-a prezentat la audieri
Este scandal total în Parlament din cauza crizei apei de peste o oră. Reziștii fac scut în jurul ministrei Buzoianu care nu s-a prezentat la audieri.
UPDATE 12:00 - Audierile din Parlament au început în lipsa ministrului Mediului Diana Buzoianu și a secretarului de stat Elena Tudose.
UPDATE 12:19 - Liderul senatorilor USR Ștefan Pălărie, reprezentant al Ministerului Mediului, spune - referinu-se la audierile din Parlament - că asta e "un spectacol înainte de alegeri" și că nu ar fi trebuit să se afle astăzi aici, la Comisia Economică. Acesta s-a legat și de absența celor de la Ape și Mediu.
UPDARE 12:30 - Contre între Daniel Zamfir și Violeta Alexandru (USR).
UPDATE 13:09 - Daniel Zamfir (PSD) spune că Diana Buzoianu este "simpatică, dar habarnistă".
UPDATE 13:34 - Contre pe numirile politice făcute de useriști, în acest caz de ministra Mediului, cu focus pe faptul că Elena Tudose a fost luată de la Primăria Corbeanca și adusă la Mediu.
UPDATE 13:46 - Directorul ESZ Prahova Bogdan Chițescu a spus că nu are motive să își dea demisia, menționând, totodată, că nu înțelege de ce a fost chemat la audierile din Parlament. Chițescu susține că ei nu au fost chemați la ședințele de urgență, situația fiind similară și în cazul celor de la Hidroelectrica.
UPDATE 14:05 - Reprezentanții Apelor Române spun că suntem într-o situație de criză.
Reprezentantul ANAR zice, pe de altă parte, că sunt informați mereu și că informațiile ajung, de asemenea, și la Ministerul Mediului. "Niște parametrii tehnici, nu ce se întâmplă de la un minut la altul", a arătat acesta.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Audierile din Parlament au început la ora 12.00, iar la finalul acestora am putea afla cine sunt vinovații în tot acest scandal, în contextul în care în acest moment vina este pasată de la o instituție la alta.
Sunt prezenți în fața parlamentarilor pentru a da explicații mai mulți reprezentanți ai statului. Printre aceștia se numără și reprezentanți din conducerea ANAR, directorul Administrației Bazinale (ABA) Buzău-Ialomița, dar și de la Hidroelectrica.
De asemenea, erau așteptați e să vină în Parlament și reprezentanți ai conducerii Exploatare Zonală Prahova (EZP) și reprezentanți ai DSP Prahova.
Secretarul de stat Elena Tudose, coordonatoarea ANAR și președinta Comisiei Naționale pentru Siguranța Barajelor și Lucrărilor Hidrotehnice, nu s-a prezentat la audieri, aceasta a transmis că este pe teren să rezolve problemele.