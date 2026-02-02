Crin Antonescu, acuzații dure: "PNL, captiv în propaganda agresivă a lui Bolojan"

"Partidul Național Liberal este, ca să spun așa, captiv în această propagandă"

PNL este doar o anexă USR, iar Nicușor Dan și Bolojan nu au sprijinul a nici măcar 30 la sută din populație. Este analiza explozivă pe care Crin Antonescu a făcut-o în exclusivitate la Realitatea PLUS. Fostul candidat la prezidențiale a spus în direct la emisiunea Culisele Statului Paralel că Nicușor Dan și Ilie Bolojan, ambii exponenți ai soroșismului în România, accentuează cu bună știință ruptura de la nivelul societății și lovesc intenționat în oamenii amărâți.

„Un prim-ministru nu e nici un contabil și nici decum doar un administrator. Partidul Național Liberal este, ca să spun așa, captiv în această propagandă simplistă și agresivă: cine zice ceva împotriva măsurilor lui Bolojan este fie putinist, fie extremist, fie dușman al Europei.

Cred că Partidul Național Liberal - și asta e o altă chestiune a mea cu domnul Bolojan, împotriva, ca să spun așa, domnului Bolojan - s-a transformat într-o anexă a USR, într-o anexă destul de jalnică. Asta pentru că liderul său, într-adevăr în poziție de prim-ministru, este în același timp, după părerea mea, și liderul USR-ului ca expresie a progresismului, soroșismului sau cum vreți să-i mai spuneți în România.

Căci această putere Nicușor-Bolojan, această putere useristo-soroșistă, nu știu cum să o mai calific, în România nu beneficiază și n-a beneficiat în mod real de mai mult de 30% din voturi. Dar profitând de această, acest clivaj extrem de dureros pe care nu doar că n-au încercat câștigătorii alegerilor, și Nicușor Dan în primul rând, să-l repare, să-l panseze, să-l rezolve, ci dimpotrivă, l-au accentuat, pentru că ei exclud jumătate de țară: aia rea, aia extremistă, aia cu Georgescu, aia cu Simion, aia cu Realitatea... O exclud din această discuție și se pretind majoritari în cealaltă jumătate. Dar probabil că nu mai mult de 30% din electoratul României susține ceea ce astăzi conducerea așa-zisă a României face”, a declarat Antonescu, la Realitatea PLUS.