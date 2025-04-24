CĂTĂLIN BERENGHI, DEZVĂLUIRI-ȘOC DESPRE LEGĂTURILE LUI NICUȘOR DAN CU MATEI PĂUN: A RĂMAS ȘEFUL DE CAMPANIE DIN 2013 ȘI PÂNĂ ASTĂZI

Cătălin Berenghi a dezvăluit, în exclusivitate la Realitatea PLUS, legăturile lui Nicușor Dan cu omul de afaceri controversat Matei Păun

Fostul rival al lui Nicușor Dan la primăria Capitalei rupe tăcerea. Cătălin Berenghi a dezvăluit, în exclusivitate la Realitatea PLUS, legăturile lui Nicușor Dan cu omul de afaceri controversat Matei Păun. Relația obedientă în care Nicușor ascultă ordinele acestuia este strâns legată și în campania de acum. Totodată, acesta spune că în spatele candidatului independent stau chiar generalii Coldea și Dumbravă, dar și oamenii președintelui francez Emmanuel Macron. Jurnaliștii Realitatea PLUS i-au cerut un punct de vedere edilului Capitalei, însă nu am primit un răspuns până acum.

"Au avut legătură unul cu altu. Se știa că au legătură. Aici trebuie văzut un pic si finanțările pe care le-a primit, venind din această parte, pentru că nu este normal. Acum, în ziua de astăzi 2025, Nicușor Dan este susținut de celebrii generali în retragere Coldea, Dumbravă și mai sunt și cei din Franța - care-l vor neapărat președinte pe Nicușor Dan pentru că va fi obedient. Le trebuie o altă marionetă la Cotroceni, care să le facă jocurile.



Domnul Păun, era clar atunci că este un apropiat al lui Nicușor Dan. Nu e niciun fel de îndoială. Erau prieteni foarte buni, pe lângă șeful de campanie care era, erau și foarte buni prieteni. Eu așa îi vedeam peste tot. Oriunde mergeam, la orice dezbatere mergeam, întotdeauna erau împreună atunci, în 2016, și știm bine că și în 2020 a avut implicări", a declarat Cătlin Berenghi, fost asociat al lui Nicușor Dan, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.





