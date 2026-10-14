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Politica· 1 min citire
Bolojan ar fi respins acordul comun propus de UDMR. Partidele ar urma să semneze acorduri separate cu Guvernul Niculescu - SURSE
Ilie Bolojan
Publicat14 oct. 2026, 12:18
Sursărealitatea.net
UDMR ar fi pregătit să susțină un guvern condus de Luca Niculescu, însă negocierile privind un acord comun între partide ar fi întâmpinat opoziția lui Ilie Bolojan, potrivit surselor Realitatea PLUS. Liderul PNL ar prefera un acord separat cu premierul propus, în locul unui document semnat împreună cu PSD și UDMR.
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